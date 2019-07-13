Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал слухи о трансфере Гилерме

Футболисты "Спартака" лишь в добавленное время вырвали победу у "Сочи" в матче 1 тура нового сезона. Победный гол забил Самюэль Жиго и этот мяч позволил "красно-белым" хорошо начать новый чемпионат. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итог этому поединку, ответив на вопросы журналистов. И даже прокомментировав слухи о возможном трансфере голкипера "Локо" Гилерме в "Спартак".

- Мы говорили с игроками, и знали, что это будет другая команда, нежели чем та, что была в спарринге с нами. Наша функциональная подготовка была выше и за счет стандартного положения мы завершили атаку и забили очень важный гол в конце. На данный момент, конечно, мы понимаем, что крайне важно выиграть в первой игре. Ребята были заряжены на победу. Было очень непросто, играя против "Сочи". Мы не знали, в какую тактическую схему сыграет соперник. Мы победили благодаря настойчивости и старательности всей команды.

- Что сейчас преобладает у "Спартака" - удовлетворение результатом, или же неудовлетворение содержанием игры?

- В первую очередь смотришь на результат, но неудовлетворение игрой нету. Во втором тайме мы должны были играть иначе, не давать возможностей сопернику проводить атаки. Более точно должны были распоряжаться мячом. Мы теряли очень много мячей, выходя из обороны. Имели 2-3 момента в первом тайме и не завершили их. Победа сейчас греет душу, но надо двигаться дальше к тому, чтобы игра тоже соответствовала.

- Ваш коллега из "Сочи" сказал, что за 4 дня до игры собрал состав. А что же "Спартак" так сыграл сегодня?

- Команда играет 90 минут, создавать моменты 15-20-80 минут. И ничего не будет получаться - у нас были такие игры в прошлом сезоне. А можно делать свое дело на поле, каждый из игроков на своей позиции, каждая линия, таким образом, что моменты придут и их реализовать. Если не получается с игры, то надо работать со стандартных положений. У нас будет много таких команд, которые играют от обороны. Нам надо более точно тогда распоряжаться мячом.

- Почему на поле вышли Ломовицкий и Джано?

- "Сочи", предполагал, должен был играть от обороны. Но Джано не всегда помогал нам в этих моментах. Что касается Ломовицкого, то он достаточно хорошо проводил отрезок и я выбрал его. Но к сожалению, возможно, у него не всегда удавалась игра. Но все же он боролся, играл и старался.

- На финише прошлого сезона плеймейкером был Фернандо, сегодня был опорником. Но сегодня от него было много опасных передач. Не хотели бы вернуть?

- Были такие мысли по ходу игры перевести его выше, но я выбрал Игнатова. Когда выбираешь состав, то исходишь из того, что было на сборах. И в первую очередь смотришь на то, кто принесет пользу. Фернанду играл немного ниже, на своей обычной позиции, для того, чтобы от него шли передачи в разрез на линию атаки.

- После первого тайма было ощущение - недонастрой у нас?

- Недонастроя у нас сто процентов нет. Мы готовились к этой игре и я видел всех игроков. Возможно, это первая игра, когда есть волнение у всей команды. И первая игра, мы последний матч играли 9 дней назад. А это - критический момент, когда может сказаться промежуток длительный. Мы 4 числа играли с "Краснодаром" ведь. Но мы направили свою работу в большей степени на функциональную готовность. Недонастроя нет, но, возможно, сказались 9 дней, что игроки в первые минуты чувствовали себя не в своей тарелке.

- Мы читаем много новостей про Гилерме. Он вам нужен, или может быть вы просто читаете и не понимаете зачем он вам нужен? Проблемна ли линия вратарей у "Спартака"?

- Что касается вратаря и всех других игроков, то сегодня, на данный момент, мы работаем над тем, чтобы усилить команду. Будет усиление. А что касается вратаря и Максименко - он хороший вратарь, игрок молодежной сборной России. Что будет дальше - посмотрим. Гилерме - очень хороший футболист и принес пользу "Локомотиву". Он игрок сборной России. И быть ли ему в каком-то клубе, решать руководству. Максименко, этот парень - это будущее "Спартака". Мы такими игроками дорожим.