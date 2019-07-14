2019-07-14T13:59:54+03:00
Экономика

Роструд разъяснил, когда подростки могут устраиваться на работу

Ведомство напомнило правила приема на работу школьников
Сергей СЕМУШКИН
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14-летние промоутеры, по новому законодательству, могут работать только 4 часа в сутки.14-летние промоутеры, по новому законодательству, могут работать только 4 часа в сутки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самостоятельно трудовой договор подростки могут заключать уже с 16 лет, а в отдельных случаях начинать трудовую карьеру можно и раньше. Например, трудоустраивать 15-летних можно с оговоркой, что это будет легкий труд, без вреда для здоровья и не в ущерб получению основного образования. Работать позволяется и 14-летним, но также при условии, что это будет в свободное от учебы время и с письменного согласия одного из родителей. Детей младше 14 лет с разрешения родителей можно привлекать для работы в кино, театрах, концертах и цирковых представлениях, сообщает РИА «Новости».

При этом во всех случаях обязателен медосмотр, а при первом трудоустройстве работодатель должен оформить трудовую книжку и предоставить данные ребенка в Пенсионный фонд. Кроме того, для таких работников действует сокращенный рабочий день: максимальная продолжительность смены для детей от 14 до 15 лет — 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — семь часов. При совмещении с учебой смена сокращается до 2,5 часов (для подростков от 14 до 16 лет) и до 4 часов (для тех, кому от 16 до 18 лет).

Отдельно оговаривается, куда детям категорически запрещен вход: работа с вредными и опасными условиями, а также на работы, которые могут «причинить вред здоровью или нравственному развитию»: ночные клубы и игорный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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