Ельцина пытались споить в Британии и уговорили не противиться наступлению НАТО

С разрешения издательства «Художественная литература» публикуем самые интересные фрагменты книги «Английский дивертисмент».

КОЗЫРЕВ ОТСЫЛАЛ НЕСОГЛАСНЫХ ПОСЛАМИ

Посольские рассказали, что корреспондент одной из английских газет написал из Москвы: «Русские выбрали для Лондона птицу высокого полета». Из первых замов (вот она, птица!) министра иностранных дел - в послы. Не понижение ли? Как ответить? Не расскажешь ведь, что не сошлись во взглядах с Андреем Козыревым, главой МИДа. Что отодвинул он меня от той работы, которой хотелось и полагалось бы мне заниматься. Что послами уезжают такие замы, как Лавров и Чуркин, ратовавшие вместе со мной за большую самостоятельность российской внешней политики. Но как упрекнешь Андрея: не подарок работать с теми, кто разделяет далеко не все твои подходы.

...Мне повезло, англичане были тогда расположены дружить с нами, сотрудничать там, где интересы объективно совпадали. Началось это с горбачевской перестройки, перешло на первые годы демократической России, продержалось все время моей там работы, хотя ближе к концу уже стало похуже. О 2018-м, когда готовлю к печати давнюю рукопись этой книги, лучше не говорить.

ДЖИН-ТОНИК ПИЛИ УЖЕ В ОБЕД

Час дня, провокатор Джон (Мейджор, премьер Британии. - Ред.) спрашивает: «Что будем пить перед ланчем?» Я: «Джин-тоник». Борис Николаевич (Ельцин. - Ред.), как и все остальные, присоединяется (описываемые события происходили в 1994 году. - Ред.). Ничего выходящего за норму не происходит, как и за все время пребывания Ельцина в Англии. На прогулке после ланча премьер завел нас в деревенскую пивную. Публика практически не среагировала на лидеров двух стран. Среди обсуждавшихся проблем главной было расширение НАТО. Мейджор петлял, не желая признать, что принимать новых членов в Североатлантический союз все-таки будут. В конце концов Ельцин сказал: если в 2000 году, то я не так волнуюсь. И с облегчением спрятал свою памятку в карман. Англичане могли уверять в чем угодно, но решали-то не они! Ошиблись они на год: первое после окончания холодной войны расширение НАТО состоялось в 1999 году.

...Нашему послу в Дублине повезло меньше. Через несколько дней вижу на первых страницах английских газет фото пустого трапа, подогнанного к самолету с гордым российским орлом на хвосте. Рядом по всей форме построен почетный караул. Возвращавшийся из Нью-Йорка Ельцин не вышел к премьер-министру Ирландии, с которым заранее договорились о беседе. Тот, по выражению англичан, «студил пятки», пока не вышел зампремьера Сосковец с объяснениями: «Президент устал, нездоров». Единственная шпилька англичан: «Трезвенник ирландский премьер повел себя как истинный джентльмен». В Москве же долго переживали очередную выходку Ельцина, точнее «невыходку». А за Шэннон попало МИДу: нечего перегружать программу.

КОРОЛЕВА НАРУШИЛА КЛЯТВУ НЕ ПОСЕЩАТЬ РОССИЮ

Визит Елизаветы означал примирение со страной, в которой были зверски убиты российские монархи. За пару дней до визита муж Елизаветы, герцог Эдинбургский публично заявил: «Нельзя осуждать весь народ за то, что сделала или делает кучка экстремистов»... Королева побывала в Петропавловской крепости, где ей показали место будущего перезахоронения Николая II и членов его семьи. Елизавета вела себя подчеркнуто сдержанно. А ведь после убийства Романовых британские монархи поклялись никогда не приезжать в Россию.

...Под стать Елизавете II молодцом выглядел наш президент. Отдельные выходы за пределы ортодоксального протокола только добавили шарма. Перед своим тостом он внезапно начал громко стучать кулаком по столу вслед за королевой, стукнувшей деревянным молотком перед началом своего выступления. У меня в глазах стоит, как Елизавета вышла из положения, полусерьезно-полушутя охнув и всплеснув руками.

Когда провожали королеву на корабль, Ельцин никак не хотел ее отпускать. Потом остался на причале со своим приятным детским лицом, все ждал, что она сверху ему помашет. Елизавета же сразу прошла к себе. Б. Н. все не уходил, и тогда мы, русская часть, стоявшая на палубе, начали ему махать и аплодировать, и он долго нам отвечал.

ДОЧЬ ВОЖДЯ НАРОДОВ ПРОСИЛА КВАРТИРУ В СОЧИ

Еще в Москве узнал, что в Лондоне живет Светлана Иосифовна Аллилуева. Пока я все думал, как бы на нее выйти, в январе 1995 года она позвонила сама и попросила ее принять. Оказалась Аллилуева женщиной маленькой и, к моему удивлению, рыжей. Сказал, что представлял себе ее черной, как на известной фотографии. Она ответила, что на ней была не она, а какая-то монгольская девочка; уж неизвестно, почему официальная историография стала считать, что это Сталин с дочерью. Обретается в Лондоне за счет благотворительности. Сначала вовсе жила в чем-то вроде общежития. Потом грамотные люди ей подсказали, что может претендовать, прожив определенное количество лет, на большее. В этом беспечном государстве дали ей бесплатно однокомнатную квартиру и еще 350 фунтов пособия. Одна дочь, Ольга Питерс, живет в США, где работает полдня в цветочном магазине, а полдня моет посуду в кафе. Другая - на Камчатке, где у Светланы есть внучка, которую она ни разу не видела. Дошла Аллилуева до такой бедности по вине своего покойного мужа. Говорит, когда приехала в Америку, была в такой эйфории по части тамошней демократии, что подписывала не глядя всякие бумаги. На это и последовало возмездие в виде разорения, устроенного ей бывшим мужем. Аллилуева до сих пор американская гражданка и живет здесь с американским паспортом. Цель ее прихода в посольство выяснилась быстро. Она хотела бы умереть на Родине. На следующий год ей 70 лет. Надеется, не влезая в политику, скоротать дни, и не в Москве, а в Сочи. Попросила трехкомнатную квартиру и пособие... Дал ей на прощание по ее просьбе кипу российских газет. Предложил машину, чтобы отвезти обратно. Садясь в машину, сказала мне: «Давненько не ездила в таком виде транспорта»... Пока я был еще в Москве, прислала в посольство отчаянное письмо: она передумала (само письмо - ниже. - Ред.).

ИЗ ПИСЕМ АЛЛИЛУЕВОЙ

«На верную смерть не поеду»

«Спасибо за газеты! Так интересно читать, но ужас берет - до чего докатились! Если армия развалится, тогда конец. Надеюсь, что празднование 50-летия Победы как-то поднимет дух армии, напомнит ей, что без армии нет и России... Должна сознаться - чтение русских газет произвело на меня ужасающее и удручающее впечатление. Пораздумав, я пришла к выводу - очень для меня тяжелому: просьбу мою я должна «взять обратно». Как Вы сами убедились, я не нищая и не в разряде тех «подонков и отбросов общества», куда меня относит американская пресса и пропаганда. В Англии можно жить тихо и незаметно, но не теряя достоинства. В сегодняшней России - я боюсь, даже это будет мне невозможно. Так что давайте оставим все как есть. Моя цель - там ли, за рубежом ли - сидеть тихо и в политику не вмешиваться. «Дома» мне никто не даст молчать и не ввязываться, так как сам факт приезда, возвращения послужил бы темой для бесконечных суждений, обсуждений, предложений, спекуляций и, конечно, - в печати, так как теперь свобода прессы очевидна. Это означало бы для меня - ехать на верную смерть».