В 20 раз переврал — и не моргнул: Глава американского иновещания преувеличил траты России на RT и Sputnik
Глава американского агентства по глобальным СМИ Джон Лансинг, оправдывая свои расходы в конгрессе, заявил что Россия тратит на иновещание «где-то в 10 раз больше»
Глава американского агентства по глобальным СМИ Джон Лансинг.
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Седой дядечка в очочках на видео врет конгрессу США о тратах России на RT и Sputnik, которые якобы в 10!!! раз выше американских трат на иновещание.
Дядечка — начальник того самого агентства по американскому иновещанию, куда входят и 'Голос Америки', и 'Радио Свобода'.
В этом году агентство получило на свои нужды $808 млн — в два раза больше, чем тратит Россия.
То есть хорошо так: в 20 раз переврал — и не моргнул. Талант!
Глава Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Джон Лансинг в конгрессе отвечает на вопрос, как отличаются их траты от трат России на RT и Sputnik.
ИСТОЧНИК KP.RU