2019-07-12T16:41:45+03:00
В мире

В 20 раз переврал — и не моргнул: Глава американского иновещания преувеличил траты России на RT и Sputnik

Глава американского агентства по глобальным СМИ Джон Лансинг, оправдывая свои расходы в конгрессе, заявил что Россия тратит на иновещание «где-то в 10 раз больше»
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава американского агентства по глобальным СМИ Джон Лансинг.Глава американского агентства по глобальным СМИ Джон Лансинг.
Изменить размер текста:

Седой дядечка в очочках на видео врет конгрессу США о тратах России на RT и Sputnik, которые якобы в 10!!! раз выше американских трат на иновещание.

Дядечка — начальник того самого агентства по американскому иновещанию, куда входят и 'Голос Америки', и 'Радио Свобода'.

В этом году агентство получило на свои нужды $808 млн — в два раза больше, чем тратит Россия.

То есть хорошо так: в 20 раз переврал — и не моргнул. Талант!

Глава Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Джон Лансинг в конгрессе отвечает на вопрос, как отличаются их траты от трат России на RT и Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это не его 10 тонн кокаина»: Родственники петербургского моряка полгода пытаются освободить его из африканской тюрьмы
Депутат, ездивший в колонии российскому экипажу задержанного судна, рассказал, как на борту оказалась крупная контрабанда наркотиков, и от чего умер один из моряков
Селфи на фоне митинга и леденцы "Stop Russia": народ ходит к зданию парламента Грузии, как на работу
Акция в Тбилиси уже обросла сопутствующей индустрией - туда-сюда катаются тележки с чаем, а бабульки продают семечки. Спецкор "КП" Дина Карпицкая посмотрела на "грузинскую революцию"
Путь из москалей в грузины - врагу не пожелаешь! Добраться из Москвы в Тбилиси теперь стало сродни подвигу
Грузия стала от нас дальше. И не только в политическом смысле, а еще и в географическом. Как спецкор "КП" Дина Карпицкая добиралась из Еревана в эпицентр митингов - проспект Руставели в Тбилиси
Россия и США помирились в Молдавии, чтобы сделать то же самое на Украине
Впервые в новейшей истории главные политические силы мира не стали делить между собой государство послабее. Единичный случай или новая международная политика? Выясняла спецкор «КП» Дарья Асламова [Часть 2]
Как Россия, США и Евросоюз взяли и договорились о судьбе Молдавии
Впервые в новейшей истории главные политические силы мира не стали делить между собой государство послабее. Единичный случай или новая международная политика? Выясняла спецкор «КП» Дарья Асламова [Часть 1]
Новости 24
Медведев предлагает ввести уголовную ответственность за аферы на торгах по госконтрактам
«Пророссийский реванш»: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского о люстрации
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы за 2017-2018 годы
Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы
Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»
Министр культуры вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
Зеленский заключил пари с мэром Днепра на строительство моста
Пожар в Госархиве в Москве потушен
Греция признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Стало известно, что россияне думают о Грузии
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским