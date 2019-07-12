В 20 раз переврал — и не моргнул: Глава американского иновещания преувеличил траты России на RT и Sputnik

Седой дядечка в очочках на видео врет конгрессу США о тратах России на RT и Sputnik, которые якобы в 10!!! раз выше американских трат на иновещание.

Дядечка — начальник того самого агентства по американскому иновещанию, куда входят и 'Голос Америки', и 'Радио Свобода'.

В этом году агентство получило на свои нужды $808 млн — в два раза больше, чем тратит Россия.

То есть хорошо так: в 20 раз переврал — и не моргнул. Талант!