Охотник в Якутии убил бойца Росгвардии и ранил полицейского

В Якутии при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Росгвардии, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение. Когда стрелок понял, что натворил - покончил с собой.

- В пятницу, около 21.00 на пульт дежурного по МВД по городу Среднеколымск Республики Саха Якутия поступило сообщение о стрельбе в одном из многоквартирных домов по улице Степана-Ламутского. По сигналу на место вызова прибыли сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудник полиции. При въезде во двор жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов вооруженный мужчина открыл прицельную стрельбу. В результате вооруженного нападения сотрудник Росгвардии прапорщик Семен Сивцев получил смертельное ранение и скончался до приезда скорой помощи, - сообщили "Комсомолке" в Росгвардии.

В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов

Обстоятельства трагедии расследует Следственный комитет России. Там, но факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

- Поступило сообщение от местной жительницы о конфликтной ситуации с супругом и потенциальной угрозе для ее жизни и здоровья. На место происшествия направились помощник дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии. Когда они прибыли по адресу, супруг заявительницы открыл огонь по патрульной машине из карабина "Тигр". От полученных огнестрельных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте. Помощник оперативного дежурного получил огнестрельные ранения. Он госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нападавший совершил суицид, - уточнила подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.

Руководство федеральной службы войск национальной гвардии России выразило искренние соболезнования родным и близким сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Саха (Якутия) прапорщика полиции Семена Сивцева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.