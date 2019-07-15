Федеральный министр проехал 1300 км по российским дорогам за рулем отечественного авто и остался доволен

Министр экономического развития Максим Орешкин остался доволен поездкой от Москвы до Тольятти на отечественной «LADA XRAY».

- 1300 километров: Москва-Владимир-Нижний Новгоро-Чебоксары-Казань-Самара-Тольятти. Спасибо большое машине, - видеоролик с такими словами он разместил в своем Инстаграме.

А позже, на встрече с журналистами добавил: «И спина не болит, и автомобиль себя ведет очень хорошо. Машины мы делать научились, осталось доделать дороги».

Оказывается с продукцией Волжского автозавода Орешкин дружит давно. «Та машина, которая была у моих родителей, это "копейка". Я сам ездил в свое время на 99-ой», поведал он.

oreshkin_max LADA XRAY , на которой Максим Орешкин проехал от Москвы до Тольятти.

Зато дорогам от Орешкина досталось.

«Есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», - цитирует его слова РИА Новости. Участок от Владимира до Нижнего он одобрительно назвал «хорошим куском», но пожаловался на пробки при выезде из Нижнего.

Но в Тольятти Орешкин сгонял не просто тест-драйва ради, а по делу. Во-первых, для участия в открывшемся там в понедельник форуме моногородов, а во-вторых и в главных, чтобы окончательно определиться, что же делать: реконструировать дорогу Москва-Казань или строить новый автобан - платный.

«Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что у нас сейчас есть. Мы это будем обсуждать с премьер-министром на совещании», — сказал Орешкин.

Еще месяц назад премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Минстроем к 20 июля представить согласованную позицию по вопросам реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга». Строительство новой платной трассы Москва — Казань обойдется в 550 млрд руб., это станет частью проекта грандиозной автомагистрали «Европа — Западный Китай», которая пройдет через Казахстан, Россию и Белоруссию.