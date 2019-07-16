Почти пятьсот обманутых дольщиков получили долгожданные квартиры в Ростове-на-Дону

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону долгожданные квартиры в новом микрорайоне «Красный Аксай» получили без малого пятьсот обманутых дольщиков.

Ключи от жилья, которого многие из них ждали долгие годы, людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев, приехавший лично поздравить новоселов.

-Вы даже не представляете, какое большое у нас здесь сегодня событие, - не скрывали, общаясь с главой региона, ростовчане. - Мы уже, признаться, и не верили, что это случится!

Одна из семей, в квартире которой побывал губернатор, рассказала, что еще с десяток лет назад они вложили накопления в новостройку на ул. 1-й Баррикадной, но возведение высотки заморозили, поскольку ее возводили без разрешительных документов, отчего несколько раз строительство то приостанавливалось, то снова начиналось. В итоге — ни денег, ни жилья.

Но это еще не самый печальный вариант — многие из тех, кто получил от Василия Голубева ключи от квартир, пребывали в таком подвешенном состоянии и свыше десяти лет.

-Действительно, сегодня очень хороший день, - отметил Голубев. - Мы уже не первый год внедряем различные механизмы, пытаясь решить этот вопрос. Один из путей — это применение нового закона Ростовской области, который дает возможность получать жилье в строящихся микрорайонах. С учетом той истории, которая сложилась, у дольщиков присутствовало определенное недоверие. Но когда они увидели отношение компании (застройщика микрорайона «Красный Аксай», - прим. авт.), взаимодействие властей города, региона и что все это в итоге реализовано в виде комфортной среды и квадратных метров, я уверен, что результат их впечатлил.

Суть нового механизма, инициированного как раз губернатором и утвержденного в виде областного закона донским парламентом, заключается в том, что инвестор в Ростове-на-Дону получает в аренду земельный участок без проведения торгов, а взамен он должен предоставить обманутым дольщикам в построенном им многоквартирном доме жилье. Еще один вариант — субсидии для жилищно-строительных кооперативов на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных домов с высокой степенью строительной готовности (на 65 процентов и более).

Так вот, в рамках соглашения по микрорайону «Красный Аксай», инвестор гарантировал выделение 720 квартир в новостройках, возведенных им в южной столице, и в итоге 79 обманутым дольщикам обещанное жилье было предоставлено несколько месяцев назад, 485 — сейчас, плюс еще 195 квартир в экорайоне «Вересаево» люди получат до конца этого года.

-В настоящее время у нас в десяти муниципалитетах области остается 1735 обманутых дольщиков, - напомнил Василий Голубев. - И по объектам есть конкретная дорожная карта. Как известно, недавно введена новая система учета проблемных домов: если через шесть месяцев после срока, определенного договором, подрядчик не реализовал проект, дом автоматически включается в это перечень. Однако наша задача – не только сокращать, но и ликвидировать проблемные объекты, в том числе путем предоставления квартир людям, - пояснил губернатор.

Василий Голубев (справа) отметил, что новый механизм позволит быстрее решить проблему с предоставлением жилья обманутым дольщикам. Фото: Павел САПРЫКИН/пресс-служба губернатора Ростовской области.

Для полноценной реализации программы по решению проблем обманутых дольщиков, все недострои в регионе условно были разделены на три группы.

В первой — те дома, строительство которых будет завершено или действующим застройщиком, или же инвестором, принявшим на себя прежние обязательства. Во второй — дома с высокой степенью готовности (65 процентов и выше), по которым предусмотрено создание жилищно-строительных кооперативов и выделение им субсидий на завершение строительства и технологическое присоединение к инженерным сетям. И, наконец, в третьей группе — так называемые «котлованные» объекты, которые, в принципе, по тем или иным причинам, не могут быть достроены.

Так вот, в течение ближайших трех лет в бюджете закладывается порядка полутора миллиардов рублей на выправление ситуации по первым двум группам, а что касается третьей, то — здесь-то как раз и используется механизм, как с предоставлением квартир в «Красном Аксае».

-Радует, прежде всего, что нас не отправляют куда-то на «выселки», а предоставляют именно качественные, хорошие квартиры — фактически тот вариант, когда можно буквально сразу въехать и жить, - говорят сами обманутые дольщики. - Люди реально увидели, что называется, свет в конце тоннеля, то есть конкретное решение наших проблем.