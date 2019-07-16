2019-07-16T13:33:48+03:00
Экономика

В России скопилось почти 3 млн тонн нераспроданного сахара - цены рухнули вниз

Продукт стал почти на треть дешевле по сравнению с прошлой осенью
Владимир НИКОЛАЕВ
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На конец июня в России скопились рекордные запасы сахара.На конец июня в России скопились рекордные запасы сахара.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хорошая новость для сладкоежек — цены на сахар по итогам июня резко упали. По сравнению с минувшим ноябрем — на 27,5%. По данным Союза сахаропроизводителей России, в минувшем ноябре кило сахара стоил в среднем 37 руб., а в июне 2016-го — вообще более 45 руб за 1 кг. В нынешнем же июне — уже 26,9 руб.

Это что касается оптовых цен. В рознице показатели поскромнее, но тоже снижение очевидно. И это в самый сезон, когда многие хозяйки только тем и озабочены, чтобы побольше банок варенья на зиму закрыть.

Как считают в Союзроссахаре цены пошли вниз из-за того, что на складах на конец июня в России скопились рекордные запасы сладкого продукта — 2,7 миллиона тонн. С чем это связано представители отрасли не смогли сходу ответить «Комсомолке». Одно только ясно — что это нетипично. Может быть, народ начал активно вести здоровый образ жизни и в массовом порядке стал отказываться от сладкого?

- Хорошо, если бы так, потому что сахар — едва ли не единственный продукт, от которого никакой пользы, один только вред, - сказал КП диетолог, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург. - Но судя по росту заболеваний, связанных с избыточным потреблением сахара, не думаю, что его потребление упало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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