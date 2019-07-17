2019-07-17T18:02:04+03:00
Общество

СК России выявил двух мужчин, которые живут с приемными мальчиками

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников социальной защиты Марьино, которые допустили такую ситуацию
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты, - сообщила официальный представитель СК России Светлана ПетренкоВозбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты, - сообщила официальный представитель СК России Светлана ПетренкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В советские годы в колонию могли оправить за мужеложство. Но сейчас это уже не преступление, но всем очевидно, что воспитание мальчиков в подобных семьях - недопустимо. Это понятно всем, кроме отдельных столичных чиновников. Их перевоспитанием решили заняться в Следственном комитете России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. В ведомстве подчеркнули, что мужчины пропагандируют нетрадиционные отношения, "формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

В следствии полагают, что сотрудники отдела социальной защиты, достоверно знали о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, но по каким-то причинам не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Следователи собираются установить эти причины, и устранить все связанные с ними последствия для маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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