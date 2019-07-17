Спикер Госдумы предложил изменить Конституцию

В интервью «Парламентской газете» глава нижней палаты российского парламента сделал ряд важных заявлений, которые могут изменить и отношения ветвей власти, и потенциально жизнь страны.

О БАЛАНСЕ ВЛАСТЕЙ

Особо выделяю в анализе Конституции вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. И здесь... могут быть необходимы точечные конституционные новации. Задача исполнительной власти на практике реализовать сформулированные представителями народа и установленные законом механизмы достижения конституционных целей - под парламентским контролем.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТЧЕТАХ

Целесообразно... детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств.

О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Было бы правильно... рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства РФ.