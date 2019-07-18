В Новосибирске представителей НКО научили работе в соцсетях

С 2017 года благотворительный фонд «Созвездие сердец» из Новосибирска воплощает в жизнь проект под названием «Межрегиональный добровольческий ресурсный центр». Волонтеры фонда не только сами устраивают благотворительные акции, но и активно помогают воплощать добрые инициативы другим организациям. Ресурсный центр работает в 15 регионах страны.

Участники МДРЦ попросили организаторов уделить больше внимания социальным сетям. В своих анкетах они указывали на важность этого аспекта в современном мире. Сказано, сделано.

В 2018 году сотрудники благотворительного фонда пишут новый проект – «Практическая SMM-мастерская для общественных активистов», который выигрывает президентский грант (направление – развитие институтов гражданского общества). Немного цифр. Размер гранта составил более 2 млн рублей, софинансирование – почти 1,2 млн. В итоге на реализацию Фонд перечислил чуть более 1,7 млн рублей.

В проекте, который был реализован на базе профессиональной школы интернет-маркетологов, приняли участие местные НКО, которые занимаются социальной деятельностью. Обучение было бесплатным, интересным и продуктивным.

Организаторы разработали для общественников два уровня обучения. Первый – для всех – длился два с половиной месяца. Второй, так называемый «продвинутый» смогли познать только те, кто успешно сдал итоговую работу.

Львиную долю обучения отдали практике. За каждым из слушателей был закреплен куратор-маркетолог, которые активно помогали студентам в обучении.

Чему же научились представители НКО в этой практической мастерской? В первую очередь – умению грамотно (что очень важно) вести свои группы в соцсетях. Мы живем в такое время, когда СМИ не так активно поддерживают некоммерческие организации (исключения, конечно, бывают - например, проект "Доброволец" на kp.ru). Поэтому волонтерам приходится просить помощи, в том числе финансовой, в социальных сетях. И в наше время группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Фейсбуке» и других сетях являются идеальной площадкой для ежедневных пожертвований. К тому же, поисковые системы стали выдавать паблики в соцсетях первыми строчками в поисковиках. Можете проверить это на примере «Созвездия сердец».

Реалии таковы, что алгоритм соцсетей настроен таким образом, что опубликованный пост увидят только один (!) процент подписчиков. Это ничтожно мало, особенно когда участники ваших групп не подписаны на уведомления. Поднять «видимость поста» можно несколькими способами. Вам может помочь рекламный бюджет (а с этим у представителей НКО напряженка), грант от соцсети или качественный и регулярный (что очень важно) контент. Последнему и учили новосибирских активистов.

Фонд «Созвездие сердец» не останавливается на достигнутых результатах. Организаторы учтут все ошибки, которые они, возможн, допустили и усовершенствуют проект «Практическая SMM-мастерская для общественных активистов». Так, что второму сезону быть!

ЦИФРЫ

За восемь лет своей работы фонд «Созвездие сердец» смог собрать вокруг себя 3 тыс. волонтеров. Благодаря совместным усилиям волонтеров, донаторов и корпораций необходимую помощь получили более 2,5 тыс. детей. Подробнее – на официальном сайте фонда.