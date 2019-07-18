2019-07-18T16:27:45+03:00
Происшествия

Бойцы Росгвардии замечены в небе Москвы

В учениях ОМОНа принимают участие вертолеты силового ведомства
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В учениях бойцов Росгвардии приняли участие вертолеты.В учениях бойцов Росгвардии приняли участие вертолеты.Фото: Александр БОЙКО
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Со среды над МКАДом в районе Строгино зачастили вертолеты. Не простые: один в боевой камуфляжной раскраске, другой - чуть меньше. Летающие объекты минут на пять зависали над внутренним двором здания ОМОНа, а затем взмывали вверх устремляясь в сторону Рублевского шоссе.

- Смотрите, на канате под вертолетом солдатики с автоматами, - указывали в небо любопытные мальчишки, пока их мамы что-то рассматривали в своих телефонах.

В сети появлялось все больше фотографий необычных полетов спецназовцев. Вертолеты каждые полчаса заходили над зданием ОМОНа, подхватывая все новых бойцов, которые вели в воздухе прицельный огонь по мишенями на стрельбище.

- В ходе летнего периода обучения военнослужащие и сотрудники Росгвардии совершенствуют уровень профессионально-должностной подготовки. Идут плановые учебные занятия и в подразделениях московского ОМОНа. Одна из тем занятий подразделений Росгвардии – совместные действия по нейтрализации условных преступников в здании и в автомобиле с применением авиации и кинологических подразделений. Бойцы не должны бояться высоты, а обучение десанту на крышу любой высотки столицы не может быть чисто теоретическим. Учения личного состава в столице будут проходить еще три дня, - пояснили "Комсомолке" в Росгвардии.

Вертолеты зависали над внутренним двором здания ОМОНа, а затем улетали в сторону Рублевского шоссе. Фото: Александр БОЙКО

Вертолеты зависали над внутренним двором здания ОМОНа, а затем улетали в сторону Рублевского шоссе.Фото: Александр БОЙКО

Отметим, что спецназ часто штурмует квартиры, где засели террористы, именно с крыши здания. Бойцы спускаются по канатам на нужный этаж, бьют стекла и врываются в помещение, чтобы взять преступников врасплох. Такая тактика силовиков не дает времени бандитам на ответные действия и возможность воспользоваться взрывчаткой или оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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