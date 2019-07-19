В Мурманске люди с особенностями здоровья возрождают традиционные ремесла народов Севера

В Мурманске, как и в других российских городах, есть проблема с количеством социально-культурных учреждений, в которых люди с ограниченными возможностями разных возрастов могли бы найти работу, призвание - да любое дело, только лишь бы не сидеть в четырех стенах, а быть полезным. Таких мест мало.

В административном центре Мурманской области найти себя особенным людям помогают центры «Надежда», «Дети-Ангелы Мурмана», «Валентина-плюс». Мурманчане разных возрастов обучаются актерской игре, хендмейду, рисованию.

Спасибо волонтерам за столь важную работу, но всегда можно сделать еще больше. С данным утверждение согласны и в фонде «Благо Дать», сотрудники которого решили внести свою лепту в социальную реабилитацию инвалидов. Проект получился невероятным!

28 местных жителей – пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья стали участниками программы «Мастерская традиционных ремесел народов Севера». Они не только нашли дело по душе, приобрели навыки, которые помогут им найти работу, но и завели новых друзей, а также поучаствовали в возрождении традиционных ремесел народов Севера.

Коробочки для мелочей Фото: БФ Благо-Дать

Она увидела свет благодаря выигранному президентскому гранту. Его размер составил около 560 тысяч рублей. Софинансирование – 202 тысячи. Общая сумма расходов на реализацию проекта составила более 762 тысяч рублей.

По словам главы фонда «Благо Дать» Анны Багатовой, эта история началась благодаря таланту одного из сотрудников. Оказалось, что Юрий Маягин имеет художественное образование по резке рога и кости оленя.

– Меня озарило, что с таким специалистом мы можем начать возрождать культуру народов Севера. Разработали проект, подали заявку, выиграли, – рассказывает Анна. – Работа началась в ноябре 2018-го, когда грант еще не был получен.

Чем же занимались 28 резидентов мастерской? В течение двух месяцев они учились тому, чему в совершенстве владел их учитель – резьбе по кости и рогу оленя. В дружном коллективе дело заладилось. Причем изготавливали они сувенирную продукцию, которую в последствие можно было реализовать.

Кольцо для платка Фото: БФ Благо-Дать

Организаторы проекта рады, что их подшефные не только отвлеклись от своей рутинной жизни и нашли новых друзей, главное – они получили или восстановили свои трудовые навыки. А значит многим вполне реально в последующем найти работу. В трудоустройстве помогают в фонде, при котором работает типография, где на 3D-принтерах печатают сувенирную продукцию и полиграфию. Один из участников программы уже стал полноправным сотрудником типографии и вакансии есть еще.

Анна Бгатова рассказывает, что к ним обращались и люди без инвалидности, желающие попасть на данные курсы. Но приоритеты были расставлены.

За время работы над проектом обучение в «Мастерской…» прошли практику четыре группы. На этой цифре никто не собирается останавливаться. Организаторы заявляют, что программа долгосрочная. Она будет функционировать, пока есть интерес со стороны потенциальных учеников.

Уже выбрано место следующей локации для обучения – типография в Мончегорске. Причем кроме резьбы по кости и рогу у участников проекта появится возможность научиться пошиву традиционной одежды саамов – малочисленного финно-угорского народа.