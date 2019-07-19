Аэрофлот стал самой пунктуальной авиакомпанией Европы

В июне 2019 Аэрофлот занял первое место среди авиакомпаний Европы по пунктуальности полетов. К такому выводу пришли исследователи международного аналитического агентства OAG.

Согласно данным агентства, за прошедший месяц 85,4 процента рейсов российской компании были выполнены точно по расписанию. Этот показатель позволил Аэрофлоту с большим отрывом занять первое место среди перевозчиков Старого света с глобальным охватом. Отметим, что позади российская компания оставила крупнейших конкурентов.

Этим летом Аэрофлот получил «пять звезд» - то есть высший балл – от OAG за соблюдение расписания. Это единственная российская компания, удостоенная такой оценки, и самая большая по объему перевозок среди других «отличников».

Заметно повысить пунктуальности Аэрофлоту помог целый ряд мер, предпринятых в прошлом году. В их числе – строгое выполнение правил посадки на борт. Но останавливаться на достигнутом в компании не намерены. В ближайшем будущем начнут применяться современные цифровые технологии, такие как биометрический контроль. Это существенно ускорит прохождение пассажирами предполетных процедур в аэропорту.