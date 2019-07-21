“Не поддаваться навязанным стереотипам и выбирать будущее, не зацикливаясь на прошлом”: В Кургане для пенсионеров открыли Университет третьего возраста

Разве учиться бывает когда-то поздно? На пенсии точно самое время изучать то, на что в прежние годы никогда не было сил и времени. В этом пенсионерам Курганской области помогает Университет третьего возраста. Его создала организация Дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Безопасность" на средства полученного в 2018 году президентского гранта.

В Кургане с населением 320 тысяч человек треть жителей, 110 тысяч, - это пенсионеры. Поэтому такой Университет в городе был просто необходим.

- Мы исходили из понимания образования не как средства поддержки, а как самоценности для любого возраста. Нам близки принципы непрерывного образования ЮНЕСКО: научиться познавать; научиться реализовывать, научиться жить вместе; научиться жить, в которые каждый из наших обучающихся может вложить свой личный смысл, - говорят авторы проекта.

На обучение записались более 90 человек. Средний возраст слушателей – 65 лет. Трое “студентов” уже достигли 80-летия, но возраст для них - не преграда, чтобы получать новые знания.

Освоить компьютерную грамотность слушателям помогали волонтеры Фото: Университет третьего возраста

- У нас в университете занимаются подруги (вдвоем интереснее ходить), мать с дочерью, родные сестры, а еще к нам ходят несколько семейных пар. Например, у супругов Валентины Кононовны и Валерия Михайловича Федякиных появилась замечательная семейная традиция - угощать всех слушателей тортами, - отмечают авторы проекта.

“Студенты” Университета могли выбрать один из трех факультетов: информационных технологий и компьютерной грамотности, практической психологии либо прикладного творчества.

Освоить все премудрости компьютерной грамотности пожилым людям помогали волонтеры - студенты Курганского технологического колледжа и старшеклассники гимназии № 47.

Причем с самого начала преподаватели настроились на возможность коммуникации с учениками, атмосферу равенства и взаимного уважения в Университете.

Курсы и темы выбирали в зависимости от интересов и возможностей слушателей. В организации образовательного процесса использовали методы коммуникативного, биографического и межпоколенческого обучения, обучения действием, воздействия на сознание и чувства. Более того, “студенты” иногда выступали не только в роли учеников, но и учителей, самостоятельно проводя мастер-классы. В Университете считают важным использовать при обучении принцип «не меня учат, а я учусь с другими и делюсь своим опытом».

- Программы курсов направлены на формирование самостоятельности и критического мышления, необходимого для творческого восприятия слушателями окружающего мира. Психологами доказано, что пенсионеры, активно проживающие свою жизнь после выхода на пенсию, способны не поддаваться навязанным стереотипам, а проживать свою старость по индивидуальному сценарию. Такие люди способны выбирать будущее, не зацикливаясь на прошлом, получать больше информации об окружающем мире и на этой основе принимать решения, а также находить и укреплять смыслы жизни, - уверены авторы проекта.

Выставка работ студентов факультета прикладного творчества Фото: Университет третьего возраста

В мае, по окончании учебного года студентам Университета третьего возраста устроили настоящий выпускной. Итоги подводили в ДК имени Горького. Выпускники факультета прикладного творчества подготовили выставку своих работ в самых разных техниках.

Преподаватель факультета практической психологии Нина Логиновских по итогам программы «Путь к себе» подготовила буклет, где собрала общие данные. А преподаватель факультета компьютерной грамотности Юрий Предеин поблагодарил студентов и за ответственное выполнение всех домашних заданий и за то, что круг его контактов в соцсетях расширился и у него стало ещё больше друзей.