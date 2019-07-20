Волонтер Андрей Лысенко с Донбасса: "У нас никто не верит, что на Украине изберут депутатов, которые принесут нам мир"

- Андрей, что вчера происходило на линии фронта? С Донбасса весь день приходила очень тревожная информация...

- Накануне в Донецке было неспокойно, шумело в районе Старой Михайловки и шумела авдеевская промзона, но не сильно. А вечером бои усилились, и на Трудовских очень сильный был обстрел. Пока его результатов не знаю, но, предположительно, ничего такого серьезного нет. (В смысле - жертв и больших разрушений. - А.Г.) До половины двенадцатого ночи на Трудовских били минометы, танки и крупнокалиберные пулеметы. Как говорится, такая вот "подготовка" была к перемирию. Мы все знаем, что у нас в Первомайске - в ЛНР - был обстрелян спальный район, погибла женщина, а также были ранены две девочки – 2015-го и 2005 года рождения. Маленькая девочка очень тяжелая. И ещё - семь человек раненых.

- Скажите, у вас такого не было, как в Луганской народной республике? Да, там очень тяжелые последствия...

- У нас не летело это все по жилым районам.

- А откуда могли танки взяться, если их вроде как отводили? Специально готовились к перемирию.

- Их отводят, а потом приводят. Я не знаю, как это на той стороне происходит, но, естественно, это все вопреки соглашениям минским. Они всегда - танки - там есть…

- Ну, а сегодня все же - как обстановка?

- Пока тихо. Один раз что-то сильно взорвалось в районе Трудовских ночью, а так - относительно спокойно.

- В это воскресенье на Украине выбирают депутатов в Верховную раду. Что у вас народ говорит об этих выборах?

- Наш народ говорит о выборах на Украине так - что там выбирать не из кого. Совершенно – нет людей, которые могут принести мир на Донбасс. То есть, это все, как говорится, популизм. Выбор без выбора. Кого назначат, того и назначат. Народ Донбасса не верит, что справедливо будут избраны те люди, которые могли бы что-то сделать для нас. Все будет происходить, как и при Порошенко, как и при всех остальных и, скорее всего, нас ожидает усиление обстрелов в дальнейшем, хотя и объявлено перемирие.

- Причем, перемирие бессрочное…

- Ну, бессрочное – это ни о чем... Если перемирие установили там на неделю, на две, на три каким-то образом, под какие-то определенные условия… А это – бессрочное. Ну, давайте объявим... Как обычно, я знаю уже по опыту, эти бессрочные перемирия оканчиваются очень серьезными обстрелами. Сначала - несколько дней тишины, потом - то стрелковое оружие начинает пробиваться, то тяжелое... И так - по нарастающей - оно все и продолжается.

- Держитесь!