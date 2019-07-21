Для Димы воздух платный

Диме Завгороднему десять лет. Болеет он, сколько себя помнит. Еще в три месяца ему поставили страшный диагноз – муковисцидоз. Это генетическое заболевание терзает легкие, заполняет их слизью и мешает дышать.

Жизнь паренька сплошное расписание, плотное и необычайно важное: не выполнишь пару-тройку пунктов - можешь распрощаться с жизнью. С утра до вечера ингаляции. Ест мало, зато таблеток – просто россыпи. Ему приходится глотать и муколитики, и пищевые ферменты, и противогрибковые препараты. Хорошо, что болезнь не зашла слишком далеко и дает ему время гонять на любимом скейте и роликах, кататься на велосипеде. Несмотря на плотно забитый день, у Димы остается время для учебы. Да, он часто пропускает занятия из-за болезни. Но в его дневнике нет троек. При этом он остается обычным мальчишкой, часто играет во дворе с друзьями, если нет очередного приступа. Со стороны может показаться, что у него не такая уж и плохая жизнь. Только вот Дима, словно сказочный джинн к своей лампе, крепко привязан к ингаляциям и порошкам. Иначе беда. Жизнь муковисцидозников, оставшихся без помощи, несправедливо коротка – они даже до двадцати лет могут не дожить. С помощью дольше, но вот беда - на весь район, где он живет с родителями, Дима один такой с муковисцидозом. Оттого его родителям и приходится постоянно воевать с больницами, врачами, бесплатной аптекой ради здоровья сына. Часть лекарств удается получить по квотам, но очень многое приходится выбивать. Есть и такие, которые не включены в списки жизненно важных лекарственных средств. Но именно они самые нужные. И, к сожалению, самые дорогие. Одно из таких средств - антибиотик Колистин, который сдерживает распространение синегнойной инфекции. Колистин Диме нужен постоянно. Иначе легким конец.

В прошлом году ребенку мальчику помогли вы. Но лекарства закончились, а за год ничего не изменилось. Разве что ингалятор вышел из строя от частого использования. Мама сидит дома, ухаживает за сыном, а зарплата папы по-прежнему не позволяет ему оплачивать дорогущие лекарства и обеспечивать семью. Стоимость лекарства вместе с ингалятором — 204 230 рублей. И другой возможности обеспечить Диме возможность свободно дышать просто нет.

Помогите!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI). В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Завгороднего Димы"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Завгороднего Димы