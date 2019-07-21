Посетители зоопарка закормили жеребенка пони до смерти

Сообщение о скорбном событии опубликовали сотрудники пензенского зоопарка на официальной страничке в Facebook.

«Игривого малыша Шетлендской пони, с которым мы вас всех с гордостью знакомили, больше с нами нет», - говорится в сообщении.

Жеребенок появился на свет в апреле этого года. Он и его мама Спарта сразу стали любимцами всех девчонок и мальчишек, ребята обожали фотографироваться с малышом, ведь у него были такие огромные бездонные глаза и плюшевая шерстка. Вот только сотрудники зверинца убеждены, что именно любовь детей сыграла роковую роль в судьбе жеребенка. Ведь каждый, кто приходил к загону, норовил чем-нибудь угостить маленькую веселую лошадку, несмотря на строгий запрет. Информация о том, что кормить животных нельзя, крупным шрифтом повторяется на предупреждающих табличках у входа в зоопарк и у загона, где живут пони да и устно сотрудники зверинца всегда просят посетителей ничего не давать зверям.

Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка. После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев». Но медицина не всесильна, рассказали в зоопарке.

Причиной смерти жеребенка стал заворот кишок.

«Они же сами едят», «Я только травкой, что такого, не делайте мне замечания, я сам все знаю!», «Они голодные, поэтому и едят!», «Я ж мать, я должна исполнить желание своего дитятки покормить животное в зоопарке, он же ради этого и шёл в зоопарк!», — цитируют работники зоопарка ответы посетителей, любивших угощать животных. И в который раз напоминают — кормить животных в зоопарке нельзя.

Несчастный малыш мог бы дожить до 30 лет — такова средняя продолжительность жизни шетлендского пони. Эта порода славится еще и тем, что при своем рекордно низком росте (они обычно не вырастают выше метра и считаются самыми маленькими лошадьми на планете) могут везти груз даже тяжелее, чем под силу стандартной лошади. Кроме того, эта порода считается очень умной и сообразительной, жаль только что малыш не успел научиться отказываться от угощений.

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