2019-07-22T16:01:06+03:00
Политика

У Путина попросили 300 миллиардов на производство самолетов

Деньги также пойдут на погашение кредитов, доставшихся промышленникам по наследству из 90-х
Роман ГОЛОВАНОВ
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Глава «Ростеха» рассказал президенту о долгах 90- годов, по которым корпорации приходится расплачиваться до сих пор. Фото: Алексей Дружинин/ТАССГлава «Ростеха» рассказал президенту о долгах 90- годов, по которым корпорации приходится расплачиваться до сих пор. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, отчитываясь перед Владимиром Путиным о проделанной за год работе, рассказал о поставках нашего вооружения за рубеж и зарплатах на предприятиях оборонки.

- Выручка в целом за 2018 год выросла и составила 1642,7 миллиарда рублей, и чистая прибыль - 128,1 миллиарда. Рентабельность по чистой прибыли составила 7,8 процента. Средняя зарплата по всем предприятиям корпорации составила 49,5 тысячи рублей, то есть это достаточно высокий уровень. Поэтому наши работники весьма неплохо себя чувствуют и работают с удовольствием.

Доложил Чемезов и о начале интеграции Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в состав «Ростеха».

- Докапитализация ещё нужна? - поинтересовался Путин.

- Да. Там нужна будет докапитализация. Потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 миллиардов. Прежде всего эта сумма нужна для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 (речь о новом среднемагистральном пассажирском лайнере, - ред) и другие гражданские проекты. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку.

При этом глава «Ростеха» рассказал президенту о долгах 90- годов, по которым корпорации приходится расплачиваться до сих пор.

- Очень большой объём кредитных обязательств, которые были получены «по наследству» ещё со времен 90-х годов, начала 2000-х годов, - сказал Чемезов. - Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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