Магнитка запустила экологичную аглофабрику, которая производит сырье для доменных печей

Легендарный Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) открыл агломерационную фабрику, которой нет аналогов в России. Новое производство не только позволит компании получать более качественное сырье для доменных печей, но и поможет значительно улучшить экологическую ситуацию в Магнитогорске.

Проект имеет большое значение не только для Магнитогорска, но и для страны в целом. В торжественном открытии объекта, приуроченном ко Дню металлурга, принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства лично отдал команду о пуске агломерационной машины – специального агрегата, предназначенного для спекания рудного концентрата. Всего на новой фабрике таких машин две: первая была запущена в апреле. Площадь спекания у них составляет рекордные 300 кв. метров – в три раза больше, чем на четвертой аглофабрике ММК, которую вскоре планируется вывести из эксплуатации.

Производительность аглофабрики №5 – до 5,5 млн тонн агломерата в год. Благодаря применению новейших технологий она сможет вырабатывать агломерат с повышенным содержанием железа (58%), что позволит компании экономить до 8 долларов с тонны чугуна. Это даст ММК дополнительно около 40 млн долларов к EBITDA(прибыли до начисления налогов) в год.

Помимо экономической эффективности, проект предполагает радикальное сокращение техногенного воздействия на окружающую среду. Использование наилучших доступных технологий позволяет уменьшить выбросы пыли в два раза, диоксида серы – в четыре раза, бензапирена – в 16 раз.

- Надо отдать должное руководству компании: они за последние несколько лет многое сделали для экологии. Вы наверняка знаете, что на 11% примерно сократили выбросы, – отметил Владимир Путин в ходе встречи с работниками новой аглофабрики. – Где-то 21 миллиард компания вложила в то, чтобы реализовать здесь новые технологические решения.

Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы, составили около 30 млрд рублей.

- Это – часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела, – заявил по случаю запуска аглофабрики председатель совета директоров ММК, член бюро правления РСПП Виктор Рашников. В ближайшем будущем компания намерена приступить к строительству новой коксовой батареи приблизительной стоимостью 466 млн долларов, с запуском которой комплексный индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска снизится до минимальных значений. К 2025 году ММК планирует уменьшить выбросы в атмосферу на 26,3 тыс. тонн год, что совместно с городскими мероприятиями обеспечит снижение на 20% совокупного выброса по городу.

Всего инвестиции компании в природоохранные инициативы в 2000–2018 годах превысили 58 млрд рублей, а до 2025 года Магнитка вложит в экологию еще около 38 млрд рублей.