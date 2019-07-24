Ракам мешает излишняя скромность, а Львам - любовь к театральным эффектам: что отравляет жизнь знакам зодиака

У каждого знака зодиака есть свои слабости. Их нужно знать, и тогда немало неприятностей удастся избежать.

Овен

(с 21 марта по 20 апреля)

Дружелюбный, открытый, преданный знак. Они легко прощают мелкие обиды. Но время от времени решаются на серьезные ссоры. И вот в этом случае нанесенную обиду будут помнить очень долго. Мало того, в порыве гнева Овен порой способен наломать дров. От этого станет только хуже самому Овну, ведь в душе он совсем не мстительный. Главная задача - научиться легче относиться не только к критике в свой адрес. Прежде чем всерьез рассердиться и дать обидчику оплеуху, досчитать до десяти. А еще лучше - до тридцати.

Телец

(с 21 апреля по 21 мая)

Редкий трудоголик и аккуратист. Обычно для Тельца нарушить обещание - смерти подобно. Если это произошло, наверняка случилось что-то из ряда вон выходящее. Телец, по его твердому убеждению, всегда должен дойти до финиша. Первым. Лучшим. Это, собственно, чаще всего и мешает ему быть счастливым.

Нашему герою необходимо периодически расслабляться, абстрагироваться от проблем, научиться быть счастливым не только при приближении к заветной цели.

Близнецы

(с 22 мая по 21 июня)

Люди активные, деятельные. Они, как правило, не любят долго сидеть на месте. Близнецам всегда хочется что-то исследовать, отыскивать новое и покорять очередные вершины.

Опасности чаще всего связаны с их увлечениями. Отправляясь в путешествие, Близнецам следует подумать о том, как лучше защитить себя от укусов насекомых, и постараться быть осторожными, увлекаясь травмоопасными видами спорта.

Рак

(с 22 июня по 23 июля)

Раки излишне скромны. Среди представителей этого знака немало интеллектуалов, способных найти оптимальное решение самых разных проблем. Но Рак редко станет выступать с инициативой. Ему надо сначала попятиться назад, отсидеться, приглядеться, подумать... А в это время проблему решат другие, и вовсе не так блестяще.

Раку следует перестать бояться инициативы и смело идти вперед!

Лев

(с 24 июля по 23 августа)

Льву стоило бы быть чуть попроще. Они, случается, склонны к излишней театральности, актерству и даже некоторому снобизму. Это нередко не позволяет окружающим воспринимать их объективно. Бывает, ходит Лев с гордо поднятой головой, а на деле он милейший парень, по первому зову готовый кинуться на помощь. Но, как правило, Лев стесняется показать свою истинную натуру - чувственную и даже нежную. А все из-за боязни, что его сочтут слабым.

Дева

(с 24 августа по 23 сентября)

Перед нами чистой воды идеалисты. Они обладают хорошим вкусом и мечтают, чтобы все в этом мире было красиво и комфортно. Но начать что-то делать - для Дев большая проблема. То ли не хочется нарушать гармонию мира, то ли навевают тоску рутинные занятия... Как следствие Дева может пропустить все мыслимые дедлайны, подвести партнеров и сорвать договоренности.

Весы

(с 24 сентября по 23 октября)

Весы - натуры, любящие точность. Представители этого знака до последнего будут все взвешивать и выискивать более выгодные предложения. Мало того, сделав выбор (и весьма неплохой), продолжат переживать: «Могло быть лучше».

Весам необходимо прекратить рефлексировать и поедать себя. Научитесь доверять своему уму и интуиции!

Скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)

Сложная и противоречивая натура. Тонкая, ранимая. Скорпион может обидеться на пустом месте. Просто потому, что встал не с той ноги. Впрочем, тут не все так просто. Обижаться Скорпиону не особенно нравится, а значит, он станет нападать на окружающих сам. И добьется ответной агрессии. Если у Скорпиона плохое настроение, будьте уверены, он скинет его на вас, а потом, возможно, будет со слезами извиняться. Скорпиону надо осознать этот грех и постараться исправиться.

Стрелец

(с 23 ноября по 21 декабря)

Объять необъятное - будто бы девиз Стрельца. Сконцентрироваться на чем-то одном представители этого знака способны, увы, не всегда. Они пытаются успеть все и вся. Иногда, приступая к делу, в душе они понимают, что из их затеи вряд ли получится что-то хорошее, но продолжают двигаться вперед.

Стрельцам необходимо научиться не распыляться и выбирать самые главные цели.

Козерог

(с 22 декабря по 20 января)

Нередко среди представителей этого знака зодиака встречаются ретрограды, противники всего нового и неизвестного. Раз достигнув успеха по одной формуле, они будут стараться использовать ее постоянно, не стремясь найти другие решения. Подобная тактика, однако, ведет к тому, что Козерог тормозит свое движение по карьерной лестнице и обходит стороной некоторые достижения цивилизации.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)

Водолеи - личности свободолюбивые. Им нередко хочется идти вперед своим особенным путем. Пусть даже извилистым и тернистым. Зато не как у всех. Стремление быть «не как все» зачастую мешает в работе в команде. Именно из-за этого у Водолеев бывают весьма непростые отношения с рабочим коллективом. Как быть? Не отвергать помощь, не воспринимать советы в штыки и больше прислушиваться к мнению окружающих.

Рыбы

(с 20 февраля по 20 марта)

Рыбы - альтруисты, натуры мечтательные, склонные обольщаться, влюбляться, очаровываться. Именно это их вдохновляет на подвиги, именно это их и подводит. Рыбы отлично знают, что мир далек от совершенства, но все равно питают неоправданные иллюзии. А когда их ожидания терпят крах (а это, увы, не редкость), впадают в уныние или даже депрессию.

Можно посоветовать почаще делать остановки и подводить промежуточные итоги. Глядишь, статистика в динамике заставит Рыб более трезво смотреть на жизнь.