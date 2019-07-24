Когда твоя девушка - Луна...

50 лет назад жители Земли (а точнее, американцы) впервые в истории совершили посадку на Луну. Но наш спутник - это не только небесное тело, которое давно уже манит любителей тайн Вселенной. По ней еще можно кое-что узнать про свой характер. Не верите? Пройдите наш тест.

Выберите рисунок Луны, который вам больше всех нравится, а потом прочитайте описание к нему.

1. Растущая

Вы человек активный, привыкли добиваться всего, что запланировали. Недаром вам понравился рисунок растущей Луны. Кстати, наши предки считали, что именно в этой ее фазе самое время для новых открытий и свершений. Вы любите путешествия, новые впечатления для вас как воздух. Не боитесь перемен в жизни. Вы легки на подъем, за что вас ценят и друзья, и родные.

2. Убывающая

Вы не любитель поспешных решений - предпочитаете 107 раз все отмерить, прежде чем отрезать (неудивительно, что вам понравилась убывающая Луна - символ подведения промежуточных итогов и мудрости). Вы остерегаетесь дальних поездок - скорее предпочитаете быть дома, создавая в нем красоту и уют. А к вашим советам обычно прислушиваются и дома, и на работе.

3. С ракетой

Похоже, вы - романтик и мечтатель, причем умеете увлечь своими идеями так, что окружающие готовы за вами хоть в огонь, хоть в воду, хоть в космос! Правда, порой вы так увлеченно мечтаете, что на реализацию задуманного сил уже не остается. Очень может быть, что лучший подарок для вас - книга, а самый комфортный отпуск - кресло-качалка где-то под яблоней на даче.

4. С журавлем

Вы умеете планировать жизнь и добиваться того, чего хотите. Но вы человек прагматичный - поэтому хорошо умеете сопоставлять желаемое с действительным. Люди ценят в вас спокойствие, уравновешенность, умение найти выход из трудной ситуации. На работе очень пригодится ваше умение прогнозировать последствия того или иного решения и способность вовремя скоординировать действия коллектива.

5. С кошками

Гармония и порядок - лозунг вашей жизни. Вам важно, чтобы и кастрюли на кухне стояли на своих местах и файлы на рабочем столе компьютера располагались в привычном порядке. Вы не любите перемен, умеете по-настоящему ценить стабильность, поэтому окружающим рядом с вами, как правило, комфортно и надежно.

6. Среди туч

В целом вы довольны жизнью, а окружающие даже немного завидуют вашему спокойствию и умиротворенности. Но внешний лоск вам нужен, чтобы прикрыть некоторую неуверенность в себе и даже дискомфорт при общении с людьми. Вы не всегда знаете, чего от них ожидать, поэтому предпочитаете держаться на расстоянии. Не любите шумных компаний. Зато в общении тет-а-тет вы - надежный друг, который не выболтает чужую тайну.