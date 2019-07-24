2019-07-24T18:15:09+03:00
Общество

Встречают по одёжке, ценят за результат

Сотрудничество с известными брендами - распространенная практика в спортивном мире
Антон БАЛУЕВ
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Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА сообщил о том, что заказывает одежду для спортсменов у дорогого итальянского дизайнера Роберта Джиромбелли, среди клиентов которого - президенты, шейхи и кинозвезды. Однозначно, не дешевый дизайнер. При этом он работает с каждым заказчиком индивидуально и лично снимает мерки, подбирает с ним цвет и фактуру ткани, обговаривает дизайн.

Команда профессионального хоккейного клуба ЦСКА – чемпион России этого сезона и обладатель кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Шестеро армейцев в прошлом году выступали в составе олимпийской сборной, которая завоевала «золото». Их уважают и любят за спортивные достижения, за то, что они доставляют миллионам болельщиков радость и в составе сборной защищают честь страны на международных соревнованиях.

И было бы странно, если бы клуб и его собственники, не заботилась об имидже игроков и тренеров. Владельцы клуба обеспечивают представительские расходы спортсменов и администрации, централизованно закупает для клуба все необходимое для участия как в спортивных, так и имиджевых мероприятиях, вплоть до приемов на высшем уровне. А их непременным атрибутом является деловой костюм и парадная спортивная одежда. Более того: по правилам клуба армейцы обязаны ежедневно соблюдать строгий дресс-код.

Покупка одежды ведущих дизайнеров – повседневная практика для многих клубов. У футбольного «Спартака» контракт с HugoBoss. Игроков СКА одевал итальянский бренд «Corneliani». В 2013 году «Динамо» (Москва) заказывал одежду у итальянского бренда «Castello d’Oro». А для сборной России в прошлом году шили опять-таки итальянцы - BIKKEMBERGS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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