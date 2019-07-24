Экс-депутат Госдумы вместо грибов нашел в лесу 5 килограммов гашиша.

Дмитрий Носов, бывший спортсмен, призер Олимпийских игр, член Общественной палаты РФ и ярый борец с наркотиками — возглавляет общероссийское движение «Антидилер», работает даже в свои законные выходные. На прошлой неделе он случайно в соседнем с дачей лесу нашел крупную закладку наркотиков.

Дача у семьи Дмитрия в Раменском районе Московской области . Там, как правило, и проводит выходные с детьми Носов.

- Я обожаю ходить за грибами, - поделился с «Комсомолкой» спортсмен, - И вот совершенно случайно еще на прошлых выходных я вместо белых и подберезовиков нашел крупную закладку — несколько спрессованных брикетов зеленого растительного вещества (позже выяснилось, что это был гашиш — ред.) . Телефон у меня был с собой, тут же были сделаны звонки в прокуратуру Раменского района, в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков и в МВД. Полицейские сработали очень оперативно и несмотря на выходной день уже в течение получаса были на месте.

После проведения всех оперативных мероприятий, было принято решение наркотики пока оставить на месте и дождаться того, кто за ними придет. Больше недели за местом закладки велась слежка, но так никто и не приехал.

- Многие задаются вопросом, почему именно я, руководитель «Антидирер» и нашел такую крупную партию. Видят подвох или еще что-то такое. Но на самом деле это просто опыт и профессиональный уже нюх. И всех призываю не проходить мимо подозрительных личностей и предметов. И сразу же обращайтесь в полицию.

В настоящий момент наркотики изъяты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.