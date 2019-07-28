В Ленинградской области пенсионеры танцуют, поют и помогают найти радость в жизни подопечным домов престарелых

Чем заняться пожилым людям после выхода на пенсию, где найти радость в жизни и как учиться новому? В поселке Сиверский Ленинградской области, похоже, нашли ответ. Здесь местные пенсионеры не только поют, танцуют, проводят мастер-классы - но и дарят позитивные эмоции и праздник тем, кому повезло меньше. Кто на закате жизни остался совсем один.

Проект “Социальные гастроли” придумала Сиверская организация развития социальных программ «Планета Добра». Благодаря полученному президентскому гранту каждую неделю творческие коллективы из Сиверского навещают дома престарелых, психоневрологические интернаты, детские дома. Всего в Петербурге и области есть более 100 социальных учреждений, в которых проживают пожилые люди, ветераны, инвалиды, сироты. И всем им так нужно внимание - и простое человеческое общение.

В гости к подопечным социальных учреждений приезжают участники театральной студии "Еще не вечер", хора "Оредеж", танцевальной студии "Сиверчанка". “Серебряные” волонтеры проводят самые разные мастер-классы - по изготовлению народных кукол, веревочному плетению, оригами.

- Одним из важных элементов реабилитации и ухода за инвалидами и пожилыми людьми в социальных учреждениях является организованный активный досуг. Сила искусства улучшает психологический климат пациентов, помогает снять напряженность, понимать и принимать чувства других людей, - говорят авторы проекта “Социальные гастроли”.

Сотрудникам социальных учреждений праздничные концерты, которые устраивают серебряные волонтеры, помогают справиться с эмоциональным выгоранием, взять передышку в череде одинаковых дней. Пожилым людям в домах престарелых такие встречи дарят заряд бодрости, а сиротам и детям-инвалидам - тот положительный пример взрослого, состоявшегося человека, которого им так не хватает перед глазами. Они видят бабушек, которые танцуют, поют и радуются жизни, как дети.

Авторы проекта отмечают, что такие “социальные гастроли” очень нужны и важны не только для зрителей, но и для артистов - пенсионеров из поселка Сиверский.

- Репетиции и выступления на сцене способствуют укреплению памяти пожилых людей, совершенствованию исполнительского мастерства, повышают настроение и самооценку, - отмечают в «Планете Добра». - Участники творческих студий получают возможность уйти от одиночества, увеличить физическую активность.

Пенсионеры участвуют во встречах, беседах и репетициях, отправляются в экскурсионные поездки. А еще - никогда не боятся учиться новому. Так, все лето в Сиверском досуговом центре пенсионерки активно разучивают… испанские танцы. Бабушки (да какие там бабушки - девочки!) сами попросили об этом. Участницы танцевальной студии "Сиверчанка" смотрят фильмы об истории возникновения испанских танцев, работают над осанкой и “мышечным корсетом”, разучивают новые па и ловко обращаются с веерами - отчетный концерт обещают дать на сцене Сиверского кино - культурного центра "Юбилейный".

Все лето в Сиверском досуговом центре пенсионерки активно разучивают испанские танцы Фото: vk.com/seniorschoolsiv

Планируется, что проект “Социальные гастроли” поможет внести новые краски в жизнь более 5 тысяч пациентов социальных учреждений. А "серебряными" волонтерами станут более 300 пожилых людей из разных районов Ленинградской области.