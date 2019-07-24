2019-07-24T21:15:55+03:00
Звезды

Десять мировых звезд, которые зарабатывают больше всех в Инстаграм

Стоимость одной публикации на их страницах может быть больше миллиона долларов. Как ни странно находятся те, кто платят такие деньги
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Королева Инстаграма Кайли Дженнер.Королева Инстаграма Кайли Дженнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Агентство Hopper Hq, специализирующееся на управлении профилями в Instagram, уже третий год составляет рейтинг самых высокооплачиваемых «звезд» в интернете. Недавно была опубликована свежая десятка тех, кто сегодня зарабатывает больше всех в мире.

На первом месте, обогнав Ким Кардашьян и самого Криштиану Роналду, фиолетово-власая американская телеведущая и модель Кайли Дженнер, ей всего 21 год. На втором — певица итальянского происхождения, обладательница премии «Гремми» Арианна Гранде — 26 лет. Обе — совсем юные девушки, больше известные на территории США, чем остального мира, но за один пост на их странице в Инстаграм мировые корпорации готовы платить миллион долларов! Удивительно! Ну а вот весь звездный список, с ценой за пост и количеством подписчиков.

Десять мировых звезд, которые зарабатывают больше всех в Инстаграм

Десять мировых звезд, которые зарабатывают больше всех в Инстаграм

ИСТОЧНИК KP.RU

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