И как ей это удается: 55-летняя жена Игоря Крутого показала стройную фигуру в дерзком купальнике
Композитор Игорь Крутой уже больше двух десятков лет счастлив в браке со своей женой Ольгой. Ольга Крутая – достойная половинка своего талантливого мужа: она успешная бизнес-леди, владелица собственного парфюмерного бренда и мать двоих взрослых дочерей. И при этом – очень красивая женщина. Осенью прошлого года Ольга отметила 55-летие, но выглядит гораздо моложе своих лет. Супруга композитора смело хвастается стройной фигурой, которой можно только позавидовать. На своей страничке в Инстаграме Ольга поделилась отпускной фотографией, сделанной во время отдыха в Турции. Спутница жизни музыканта позирует в провокационном купальнике на палубе яхты.
Снимок был сделан на популярном турецком курорте Бодрум – одном из самых красивых уголков Турции, расположившемся на Мраморном море.
- Вот и закончился наш круиз. Сколько же красивых и интересных мест на земле! Обожаю путешествовать, - подписала снимок Ольга.
Поклонники немедленно обратили внимание на смелый купальник отпускницы: на розовом фоне красуется листик конопли. Надеть такой купальный костюм решится далеко не каждая молодая девушка, но Ольга продемонстрировала, что она не обращает внимания на предрассудки.
Подписчикам не терпится узнать секреты красоты Ольги Крутой, о чем они регулярно спрашивают ее в комментариях. Однако супруга композитора не раскрывает рецепт своей молодости, предпочитая хранить его в тайне.
Путешествие по Турции совпало с важной для семьи Крутых датой: их младшей дочери Александре на прошлой неделе исполнилось 16 лет. По этому случаю супруги нежно поздравили свою наследницу в соцсетях.
- Я и не заметила как ты превратилась в красивую девушку, — написала Ольга. А Игорь Крутой признался, что его дочь невероятно похожа на дедушку.
Супруги поженились 24 года назад. Все годы брака Игорь и Ольга живут на две страны: Россию, где Крутой востребован и популярен, и США, куда Ольга уехала много лет назад, и где она ведет успешный бизнес. Звездные супруги признаются, что жизнь в разлуке друг с другом дается им нелегко, однако все отпуски и праздники они непременно проводят вместе, всей семьей. В одном из интервью Крутой рассказывал, что поначалу он сильно скучал по живущей за океаном жене, но потом привык.
Композитор познакомился с Ольгой в США, где у неё была своя жизнь, работа и друзья. Крутой не стал требовать от жены, чтобы она последовала за ним в Москву. Вместо этого пара приняла решение жить гостевым браком. По словам Ольги, во многом их брак стабилен благодаря разлуке: супруги успевают так соскучиться друг по другу, что на ссоры и выяснения отношений у них просто нет ни времени, ни желания.
ИСТОЧНИК KP.RU