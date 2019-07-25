И как ей это удается: 55-летняя жена Игоря Крутого показала стройную фигуру в дерзком купальнике

Композитор Игорь Крутой уже больше двух десятков лет счастлив в браке со своей женой Ольгой. Ольга Крутая – достойная половинка своего талантливого мужа: она успешная бизнес-леди, владелица собственного парфюмерного бренда и мать двоих взрослых дочерей. И при этом – очень красивая женщина. Осенью прошлого года Ольга отметила 55-летие, но выглядит гораздо моложе своих лет. Супруга композитора смело хвастается стройной фигурой, которой можно только позавидовать. На своей страничке в Инстаграме Ольга поделилась отпускной фотографией, сделанной во время отдыха в Турции. Спутница жизни музыканта позирует в провокационном купальнике на палубе яхты.

Снимок был сделан на популярном турецком курорте Бодрум – одном из самых красивых уголков Турции, расположившемся на Мраморном море.

- Вот и закончился наш круиз. Сколько же красивых и интересных мест на земле! Обожаю путешествовать, - подписала снимок Ольга.

Поклонники немедленно обратили внимание на смелый купальник отпускницы: на розовом фоне красуется листик конопли. Надеть такой купальный костюм решится далеко не каждая молодая девушка, но Ольга продемонстрировала, что она не обращает внимания на предрассудки.

olgakroutoi Вот и закончился наш круиз. Сколько же красивых и интересных мест на земле!!! Обожаю путешествовать.

Подписчикам не терпится узнать секреты красоты Ольги Крутой, о чем они регулярно спрашивают ее в комментариях. Однако супруга композитора не раскрывает рецепт своей молодости, предпочитая хранить его в тайне.

Путешествие по Турции совпало с важной для семьи Крутых датой: их младшей дочери Александре на прошлой неделе исполнилось 16 лет. По этому случаю супруги нежно поздравили свою наследницу в соцсетях.

- Я и не заметила как ты превратилась в красивую девушку, — написала Ольга. А Игорь Крутой признался, что его дочь невероятно похожа на дедушку.

Супруги поженились 24 года назад. Все годы брака Игорь и Ольга живут на две страны: Россию, где Крутой востребован и популярен, и США, куда Ольга уехала много лет назад, и где она ведет успешный бизнес. Звездные супруги признаются, что жизнь в разлуке друг с другом дается им нелегко, однако все отпуски и праздники они непременно проводят вместе, всей семьей. В одном из интервью Крутой рассказывал, что поначалу он сильно скучал по живущей за океаном жене, но потом привык.

Композитор познакомился с Ольгой в США, где у неё была своя жизнь, работа и друзья. Крутой не стал требовать от жены, чтобы она последовала за ним в Москву. Вместо этого пара приняла решение жить гостевым браком. По словам Ольги, во многом их брак стабилен благодаря разлуке: супруги успевают так соскучиться друг по другу, что на ссоры и выяснения отношений у них просто нет ни времени, ни желания.