Умер старейший актер Малого, человек-театр Анатолий Торопов

Не стало народного артиста России Анатолия Торопова. Ему был 91 год, он по праву считался патриархом Малого театра, где прослужил без малого семьдесят лет!

Торопов сам носил звание человека-театра и один из очерков о нем начинался словами, что если бы актер родился на полвека позже, то был бы - Максимом Галкиным.

Он работал на одной сцене с великими актерами и великолепно рассказывал о них, вернее, даже не рассказывал, а показывал, имитируя жесты, особенности речи, но сохраняя при этом интеллигентность и достоинство.

Анатолий Михайлович родился на Кавказе, в Пятигорске, вспоминал, как приехал в Москву худеющим подростком в лыжных штанах и гимнастерке. Поступил в театральное училище имени Щепкина, но в Малый театр попал случайно. В годы войны Пятигорск почти полгода находился под немцами, а сорок пятый пункт анкеты, которую нужно было заполнять при приеме на работу, спрашивал: «Находились ли вы на временно оккупированной территории?»

Он не думал, что сможет устроиться и даже планировал отправиться работать вожатым в лагерь, но неожиданно вызов из театра пришел. "Мы пригласили вас в Малый, чтобы эксплуатировать вашу молодость. А если вы артист только на роли стариков, то вас скоро выгонят: у нас в Малом театре и своих стариков полно", - сказали Анатолию Михайловичу.

Замечание сделали неспроста: в свои студенческие годы Торопов, будучи острохарактерным артистом, переиграл все "стариковские" роли.

Первой работой в Малом была роль телеграфиста из спектакля «Дорога свободы» Говарда Фаста. Вообще-то роль должна была достаться Евгению Моргунову, они устроились в театр вместе, но кто бы мог подумать, что у будущего "Бывалого" случится «зажим» и он не сможет произнести ни слова...

А позже - пришли и его любимые роли стариков. Среди более ста пятидесяти ролей он особенно выделял роль слуги Карпа в «Лесе» Островского и спустя годы повторял удивительной актуальности диалог между Карпом и молодым помещиком:

«... исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядков в доме не потерплю... У меня всякая вина виновата», - говорит слуге новый молодой барин.

«Что ж делать, сударь, будем исполнять. Мы и не то видали. Поживешь на свете-то, так всего насмотришься. Такие ли еще чудеса бывают», - отвечает Карп.

«Да и не разговаривать. Я этого не люблю».

«Можно и не разговаривать, оно еще и лучше...»

Были у Торопова и другие любимые роли. Например, долгое время на его рабочем столе лежал листочек из календаря от 24.02. 1985 года с надписью: «Сегодня сыграл Счастливцева. Счастлив».

Но широкой публике артист запомнился ролью Мурзавецкого из спектакля "Волки и овцы". Ему удалось совершить невозможное: дважды войти в одну воду: сыграть Мурзавецкого в свои 34 года и в 68 лет. И многие ценители считают, что Торопов даже переиграл великого Игоря Ильинского, блиставшего в этой роли.

Великолепный русский артист, один из последних представителей "старой школы", в последние годы он играл мало, но все же выходил на сцену. Например, играя Князя Тугоуховского из "Горя от ума". ("Горе от ума" в Малом - это отдельный важный спектакль, целый островок для немолодых актеров, кому уже не под силу играть большие роли, но кого ждут и любят зрители).

Были у актера периоды невостребованности, но он не считал, что карьера его сложилась неудачно. Именно Ильинский в свое время научил его, как пережить тяжелые времена.

- Ну, не дают ролей, и что? У нас есть Чехов, у нас есть Гоголь, у нас есть поэзия — и мышцу актерскую мы можем держать в полном порядке.

Помня этот урок, Торопов, по собственному признанию, научился быть счастливым в любой ситуации.