2019-07-27T14:43:21+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре простились с 10-летним Лешей, погибшим спасая друзей в «Холдоми»

С самого утра к драматическому театру Комсомольска-на-Амуре потянулись молчаливые люди в черном. Почти у каждого в руках пара красных гвоздик
Анна ГЛАДКИХ
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Юный герой запомнится таким улыбчивым и открытым. Фото из соцсетейЮный герой запомнится таким улыбчивым и открытым. Фото из соцсетей
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Подвиг 10-летнего Леши Мартыненко, который бросился в пылающую палатку, где остались подруги Соня, Лиза и Вероника, поразил всю страну. Мальчишка мог остаться в живых, ведь он выскочил из палатки одним из первых – его кровать была у самого выхода. Но когда школьник понял, что в пылающей соседней палатке остались девчонки, он принял настоящее мужское решение, на которое не каждый взрослый то способен.

Проститься с бесстрашным мальчишкой пришли сотни жителей города. Фото: komsagram

Проститься с бесстрашным мальчишкой пришли сотни жителей города. Фото: komsagram

Жители его родного города, да и всей России, скорбят вместе с родителями юного героя. О бесстрашном мальчике уже слагают стихи:

Над Солнечным не будет солнца,

Не слышно голоса детей...

Ведь этой страшной ночью,

Сгорело четверо друзей.

Родители теряя силы,

Работая не покладая рук,

Отправили ребят на отдых

Но им их больше не вернут.

Опять покрыто все деньгами,

Тот лагерь нелегальным был,

Разводят взрослые руками,

Про безопасность позабыв.

Смотреть как полыхает пламя,

И не помочь, и не спасти...

Да люди как же вы могли,

Их бросить погибать в пожаре?!

И в этом пламенном угаре,

Один был маленький герой,

И он пожертвовав собой

Пошел на свой последний бой.

Здесь нет для вас слов утешенья,

Не подобрать их никогда.

Для матери детей потеря

Страшнейшая в семье беда…

Автор этих строк пожелал остаться неизвестным, но наверняка пришел вместе с сотнями других жителей гроба, чтобы положить хризантемы, гвоздики или розы к маленькому гробу. 10-летнего героя посмертно наградят почетным званием, за это уже выступили более ста сотен человек и губернатор Хабаровского края поддержал это решение.

Всю неделю жители города приносили цветы и свечи к гимназии, где учился юный герой. Фото: komsagram

Всю неделю жители города приносили цветы и свечи к гимназии, где учился юный герой. Фото: komsagram

А накануне прошли похороны еще троих детей, это девочки, которых бросился спасать Леша. Соня погибла сразу, а Вероника и Лиза спустя несколько часов в реанимационном отделения больницы поселка Солнечный. Ожоги у всех детей были такими серьезными, что их даже нельзя было перевезти в клинику краевого центра, - каждое прикосновение к обожженным телам приводило к тому, что давление падало до критического уровня. Врачи боролись за жизни детей до последнего…

«Огнеупорные» палатки вспыхивали и взрывались, как ядерные грибы. Фото: ГУ МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

«Огнеупорные» палатки вспыхивали и взрывались, как ядерные грибы. Фото: ГУ МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Всего за два дня до трагедии, дети приехали в лагерь «Холдоми», это была третья, тематическая тема, она называлась «Хоббитские игры». Предполагалось, что все мероприятия будут выстроены по роману Толкиена «Властелин колец», детям предстояло пройти долгий путь в поисках кольца Всевластия, разгадывать загадки, проходить испытания и в качестве доброй силы сражаться со Злом. Но Зло победило слишком быстро…

В хоте траурной церемонии Лешу отпели по православной традиции. Фото: komsagram

В хоте траурной церемонии Лешу отпели по православной традиции. Фото: komsagram

Сейчас по делу о страшном пожаре задержаны трое: Виталий Бурлаков, учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис», которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», Максим Кузнецов, директор этого лагеря и Эдуард Новгородцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отправились в заключение на два месяца.

Пожарного обвиняют в халатности – это он приводил проверку лагеря перед началом сезона, выявил целый ряд существенных нарушений правил пожарной безопасности, однако лагерь не закрыл, а лишь выписал бумажку – предписание, согласно которому все нарушения нужно устранить к первому августа. Предписание это вовсе не запрещало привозит детей в небезопасный лагерь. Теперь Новгородцеву грозит до семи лет тюрьмы.

Бизнесменов обвиняют в «оказании услуг, несоответствующих правилам безопасности», обоим грозит до десяти лет тюрьмы.

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Директор уже заявил: все палатки были из негорючего материала (почему же тогда они полыхали, как факелы?), в администрации также уверяют: не разрешали детям сушить вещи на тепловых пушках (по одной из версий администрации – пушек и вовсе не было, или стояли далеко не везде). (Подробности)

«Как же дети бежали, в дыму, в темноте... Нарушено там было все, что можно»: папа мальчика-героя из лагеря «Холдоми» рассказал о пожаре

Отец Леши Мартыненко рассказал, что кровать мальчика стояла прямо у входа в палатку, поэтому он мог легко спастись (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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