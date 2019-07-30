2019-07-30T02:12:47+03:00
Звезды

«И вы себя не сдерживайте»: Вера Брежнева ошеломила Инстаграм снимком в прозрачном комбинезоне

Откровенный наряд подчеркнул точеные формы 37-летней звезды [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Вера Брежнева умело подчеркивает свою шикарную фигуру соблазнительными нардами.Вера Брежнева умело подчеркивает свою шикарную фигуру соблазнительными нардами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вера Брежнева – одна из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса: сексапильные формы экс-«ВИА-Гры» не дают покоя миллионам поклонников. Тем более, что Вера умело подчеркивает свою точеную фигуру откровенными нарядами. Один из таких секси-кадров артистка опубликовала в Инстаграме: певица поделилась снимком, сделанным во время ее выступления на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

На фото Вера стоит на сцене в абсолютно прозрачном комбинезоне. Под просвечивающей тканью угадывается боди телесного цвета, которое лишь слегка прикрывает прелести звезды, и это делает ее костюм еще более пикантным.

- Ты понимаешь, тут такое дело.. в двух словах не скажешь то, что накипело давно... И вы себя не сдерживайте, - написала Брежнева под фото в прозрачном комбинезоне, процитировав строчки из своего нового хита «Я не святая».

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Ты понимаешь, тут такое дело.. в двух словах не скажешь то, что накипело давно... И вы себя не сдерживайте #жара #жаришка #янесвятая
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Кроме эффектного кадра Вера поделилась еще и коротеньким видео выступления: Брежнева танцует во время шоу, соблазнительно покачивая бедрами и демонстрируя откровенные стринги, легко просматривающиеся под прозрачным материалом наряда. «Десять раз пересмотрела. Это ж терапия!», «Фигура-то какая идеальная. Прямо эстетическое удовольствие от просмотра», «Всегда приятно посмотреть на красивую девушку (а не женщину) с прекрасной фигурой! Такое впечатление, что для вас, Вера, время остановилось!», - засыпали фолловеры певицу комплиментами в комментариях.

Вера Брежнева танцует в прозрачном комбинезоне .Видео: instagram.com/ververa/

После фестиваля «Жара» Вера решила дать себе передышку и устроила небольшой отпуск. Из Баку она улетела в солнечную Калифорнию. В Инстаграме певица поделилась отпускным снимком: Вера сидит на солнышке в темных очках и расслабленно улыбается на камеру.

- Обожаю перевоплощаться! Но больше всего я люблю быть собой. Как здесь, - призналась певица.

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Обожаю перевоплощаться! Но больше всего я люблю быть собой. Как здесь.
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В Калифорнии живет и учится дочь звезды, так что Вера решила не только отдохнуть в США, но и навестить дочку. 18-летняя наследница певицы Соня Киперман уже давно получает образование в Америке. В июне Соня окончила школу Ojai Valley School под Лос-Анджелесом, а затем успешно поступила в престижный университет в Калифорнии. Вера летала в США на выпускной дочери и даже всплакнула от счастья, когда Соне вручили аттестат.

В Штаты дочь Брежневой переехала еще и потому, что там живет ее бойфренд. Молодого человека зовут Мэтт Кэннон, парень профессионально занимается электронной музыкой. Судя по всему, отношения Мэтта и Сони крепнут день ото дня, и у Брежневой есть все шансы до 40 лет стать бабушкой. Тем более, что сама Вера родила Соню в 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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