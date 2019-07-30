Лососевое вино мы пили с тобой когда-то

Иван Шишкин

«Под фартуком»

Издательство «Индивидуум»

Иван Шишкин - один из основателей популярнейших московских ресторанов «Delicatessen» и «Юность» - рассказывает о том, что значит быть профессиональным поваром. И сразу предупреждает, что просто хорошо готовить для этого недостаточно. Это конвейер. Это стоптанные ноги с варикозными венами, порезы, ушибы об углы столов из нержавеющей стали, ожоги от пара, кипящих масла и карамели - и далеко не самая высокая зарплата. Большая часть новых сотрудников из ресторанов сбегает. Но удивительным образом находятся люди, чувствующие от этой работы кайф - за их счет общепит еще и существует.

Ну и плюс к этому - миллион полезных советов и лайфхаков. Например, как научиться есть острые перцы и что в этом хорошего. Или почему мыть рыбу перед приготовлением надо обязательно, а мясо и курицу - нет: если вы будете их готовить, бактерии неизбежно погибнут от нагрева, а если курицу предварительно полоскать под струей воды из крана, они не смоются, а, наоборот, распределятся с брызгами по вашим рукам, одежде и всему, что рядом с мойкой… Еще Шишкин развенчивает множество мифов (например, насчет того, что козье молоко сильно полезнее коровьего, что пальмовое масло или глутамат натрия - страшные яды). В общем, «воды» в этой книге минимум, а полезных сведений - масса. А заодно там куча рецептов -от «идеального омлета» и драников до тартара и устричного крема.

Пьер Казамайор

«Вино для начинающих. Правильная дегустация»

Издательство «Хлеб Соль»

Учебник (практически букварь) для тех, кто любит хорошее вино, но не очень хорошо в нем разбирается, и кого пока пугают термины «терруар», «миллезим», «декантер» или «танинность». Начиная с азов, Пьер Казамайор объясняет, как надо пить вино, чтобы получить от процесса (а не от опьянения!) максимальное удовольствие. Он подробно рассказывает о том, что такое «каудаль» («хвост» - это единица измерения, число секунд, прошедшее от момента, когда вы проглотили вино, до момента, когда во рту перестал ощущаться его аромат), о вариантах оттенка напитка («цветки шиповника», «лососевый», «цветки апельсинового дерева», «старая роза», «кирпичный»…), о том, как форма бокала влияет на ощущения от вина, о том, как его рассматривать, нюхать, перекатывать во рту. Перед поездкой во Францию эту книгу уж точно стоит прочесть - тогда вы точно с закрытыми глазами сможете отличить Божоле-Виллаж от Сент-Эстефа.

Родриго Коррал, Алекс Френч, Хоуи Кан

«Кроссовки: история мирового безумия»

Издательство «Бомбора»

Слово «безумие» не просто так употреблено в названии книги: вокруг кроссовок, обычной вроде бы спортивной обуви, в последние годы развился культ. Фанаты что в Москве, что в Лос-Анджелесе месяцами ждут новых коллекций, не спят ночами, чтобы успеть нажать на кнопку «купить» в интернете (или отстоять огромную очередь в магазин), потом готовы только что не облизывать свое приобретение. Таких помешанных зовут «сникерхедами», и они, конечно, бросятся покупать и эту подарочную книгу весом с кирпич. Авторы пообщались со множеством людей, так или иначе причастных к кроссовочному бизнесу - от теннисистки Серены Уильямс до дизайнеров, чья обувь нынче продается на аукционах за тысячи долларов. Признаться, внутри роскошно изданные «Кроссовки» напоминают не столько полноценное исследование феномена, сколько свалку кое-как обработанных интервью - но настоящий сникерхед и сквозь нее будет продираться с упоением, разглядывая сотни иллюстраций, на которых - кроссовки, кроссовки, кроссовки.

Анджей Гришевский, Пшемыслав Пиларски

«ОН. Интимный разговор про тот самый орган»

Издательство «Бомбора»

В оригинале книга называется «Искусство обслуживания пениса», и речь в ней идет про мужское здоровье. В первую очередь даже не про урологию (хотя авторы проводят ликбез насчет тестикул, простаты или фимоза), а про психологические проблемы, которые мешают мужчинам наладить личную жизнь. Поляк Анджей Гришевский - сексолог и психотерапевт, к которому ежедневно приходит на прием множество людей с проблемами. Они дико смущаются, считают себя носителями редчайших болезней («Вы о таком, наверное, никогда не слышали - у меня что-то не то с эрекцией»), чудовищно комплексуют по поводу размера «того самого органа» (средняя его длина в рабочем состоянии у мужчин в Польше - 12-15 см., но все, насмотревшись порно, мечтают минимум о 20, не подозревая, что женщины не очень-то рады встречам с гигантами). Как ни странно, книга с кокетливо-пикантным названием - в первую очередь про человеческую темноту и необразованность, про стыд и сексуальные запреты (в католической Польше в этом плане все особенно весело), которые превращают интимную жизнь в мучительную трагикомедию.

Эдит Холл

«Счастье по Аристотелю. Как античная философия может изменить вашу жизнь»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Эдит Холл, профессор Королевского колледжа в Лондоне, всю жизнь посвятила изучению античности - и Аристотеля в частности. Сейчас она пересказывает его сочинения в максимально доступной для масс форме, чтобы рассказать - как с помощью мудреца, жившего за тысячелетия до нас, добиться счастья. «В его учении есть все необходимое, чтобы не уподобиться герою повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», на пороге смерти осознавшему, что растратил почти всю жизнь на завоевание положения в обществе, ставил личную выгоду превыше сострадания и терпел ненавистную жену». Холл описывает отношение Аристотеля к любви, досугу, смерти, обществу, человеческому потенциалу - и, право же, это куда интереснее, чем читать ерунду в журналах или слушать ее на лекциях «коучей». Древнегреческая мудрость может пригодиться и при выяснении отношений с женой, и при собеседовании на приеме на работу. Как, например, найти во всем золотую середину, избегая крайностей (например, быть щедрым, не впадая ни в расточительность, ни в скупость, или чувствовать самоуважение, не скатываясь ни в самоуничижение, ни в высокомерие)? Этому Аристотель учил Александра Македонского, и вас научит.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей Варламов, писатель, ректор Литературного института им. Горького:

Послом на Украине надо сделать такого человека, как Евгений Водолазкин

- Из прочитанного в самое последнее время могу прежде всего выделить роман Евгения Водолазкина «Брисбен». По-моему, это превосходная книга, очень умная, тонкая, лирическая, проникновенная, замечательно написанная. Мне этот роман был интересен еще вот с какой точки зрения: там описана судьба музыканта, детство которого прошло в Киеве. Когда сегодня смотришь телевидение, украинское или наше, читаешь сайты, волосы на голове встают дыбом от выплескивающихся раздражения и ненависти, - особенно со стороны Украины, хотя наши тоже бывают хороши. Не хватало внимательного писательского взгляда на эту тему. И в романе Водолазкина я увидел осмысление феномена взаимодействия двух народов, двух культур, двух языков… Недавно Водолазкин получил премию Солженицына, я там выступал и даже предложил сделать именно такого человека, как Водолазкин, послом на Украине.