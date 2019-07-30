Премия страховой компании «Согласие» за первые 6 месяцев 2019 года составила 16,4 млрд рублей, прибыль – 0,8 млрд рублей

Самыми быстрыми темпами росли сборы по страхованию имущества – они увеличились на 23% до 3,1 млрд руб. По основному виду страхования – автокаско – компания получила премию в размере 6,3 млрд руб. (+1%). Сборы по личному страхованию (включая страхование от несчастных случаев, выезжающих за рубеж и ДМС – добровольное медицинское страхование) достигли 3,2 млрд руб. (+17%). Премия по ДМС увеличилась на 19% до 2,3 млрд руб. Сборы по страхованию от несчастных случаев составили 501,8 млн руб. (+17%), страхованию выезжающих за рубеж – 379 млн руб. (+6%).

Соотношение обязательного и добровольного страхования осталось без изменений – сборы по добровольным видам составили 81,3% портфеля (для сравнения: 81,2% за тот же период 2018 года). В структуре поступлений компании традиционно преобладают поступления по моторному страхованию (56%). Доля премии по страхованию имущества выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года – с 17% до 19%. На сборы по страхованию ответственности по-прежнему приходится 6% портфеля. Незначительно (с 18% до 19%) увеличилась доля личного страхования.

За I полугодие страховая компания «Согласие» выплатила клиентам 12,4 млрд руб., в том числе, 5,4 млрд руб. – по моторному страхованию, 5,3 млрд руб. – по страхованию имущества, 1,2 млрд руб. и 511,8 млн руб. – по личному страхованию и страхованию ответственности соответственно. Выплаты возросли на 48% по сравнению с тем же периодом годом ранее. На рост выплат повлияло возмещение ущерба за гибель ракеты-носителя «Союз-ФГ» и ТПК «Союз МС-10» Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на сумму 4,655 млрд руб. в апреле этого года.

«Стабильно высокие показатели сборов и прибыли нашей компании – это результат правильно выбранной стратегии, основанной на выстраивании доверительных отношений с клиентами и партнерами, – комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. – Наша стратегия предусматривает рост сборов компании по итогам 2021 года до 47 млрд руб.».

Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 320 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2018 г. премия «Согласия» составила 29,9 млрд руб., выплаты – 16,6 млрд руб.