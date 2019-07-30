На северо-западе Москвы с 20 этажа упала женщина, которую муж пытался затащить на балкон

Следственный комитет проводит доследственную проверку после трагедии на северо-западе Москвы. Днем в понедельник, 29 июля погибла, выпав с балкона, жительница многоэтажного дома на проспекте Маршала Жукова.

Это момент около 16:45 сняли очевидцы. На балконе 20 этажа висит женщина, которая держится за перила. Ее держит на руках мужчина. Он несколько минут пытается поднять несчастную наверх, но в какой-то момент силы обоих покидают. Женщина срывается.

Приехавшие на вызов соседей медики разводят руками: погибла.

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП», что погибшей москвичке было 50 лет.

- По предварительной информации, у нее произошла ссора с супругом, после которой женщина вышла на балкон, - рассказывает источник.

Что было дальше, отражено на шоковом видео: мужчина пытается затянуть жену обратно на балкон, но…

Отметим, что 32-этажный дом, в котором произошло ЧП, находится на территории жилого комплекса «Велтон-Парк».