2019-07-30T20:57:16+03:00
Происшествия

На северо-западе Москвы с 20 этажа упала женщина, которую муж пытался затащить на балкон

Очевидцы сняли гибель 50-летней москвички [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Мужчина не смог затащить свою жену обратно на балконМужчина не смог затащить свою жену обратно на балкон
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Следственный комитет проводит доследственную проверку после трагедии на северо-западе Москвы. Днем в понедельник, 29 июля погибла, выпав с балкона, жительница многоэтажного дома на проспекте Маршала Жукова.

Это момент около 16:45 сняли очевидцы. На балконе 20 этажа висит женщина, которая держится за перила. Ее держит на руках мужчина. Он несколько минут пытается поднять несчастную наверх, но в какой-то момент силы обоих покидают. Женщина срывается.

Приехавшие на вызов соседей медики разводят руками: погибла.

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП», что погибшей москвичке было 50 лет.

- По предварительной информации, у нее произошла ссора с супругом, после которой женщина вышла на балкон, - рассказывает источник.

Что было дальше, отражено на шоковом видео: мужчина пытается затянуть жену обратно на балкон, но…

Отметим, что 32-этажный дом, в котором произошло ЧП, находится на территории жилого комплекса «Велтон-Парк».

Женщина разбилась насмерть при падении с балкона в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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