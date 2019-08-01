Константин Богомолов пообещал не совершать революций

74-й сезон в театре на Малой Бронной открыл новый худрук - режиссер Константин Богомолов (он был назначен на эту должность 24 июня, после того как прежний руководитель Сергей Голомазов подал в отставку). Богомолов сообщил, что никаких «революций» он совершать не будет, что теперь он «человек не революций, а эволюций». Ну-ну, посмотрим.

И следом объявил планы на новый сезон. Сам Константин Юрьевич планирует выпустить как минимум три премьеры - «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина (выход спектакля - зимой), «Ифигения в Авлиде» Еврипида (май 2020 года). Кроме того он приступит к работе над спектаклем по роману «Война и мир» Льва Толстого, премьера которого состоится в начале следующего сезона. Среди будущих постановок Богомолова – спектакль по пьесе «Судьба-индейка» советского драматурга Анатолия Софронова, которая шла в театре на Малой Бронной в 1960-х годах. Кстати, недавно он довольно успешно освоил пьесу другого советского драматурга Виктора Гусева «Слава» с артистами БДТ.

Пообещал Константин Богомолов не пренебрегать приглашенными режиссерами. Олег Долин выпустит осенью спектакль по пьесе Карло Гоцци. Кирилл Вытоптов поставит «Слово о полку Игореве» на Малой сцене, премьера состоится в конце года во Дворце на Яузе, куда театр планирует переехать в связи с ремонтом исторического здания на Бронной. В период скитаний будут созданы несколько совместных проектов с другими театрами и театральными компаниями. Одним из них станет спектакль в постановке Ивана Вырыпаева «DREAMWORKS» по его собственной пьесе. Премьера намечена на конец мая.

В театре «На Малой Бронной» появятся новые спектакли для детей, в частности, - постановка художника Андрея Бартенева. В планах - пьес для детей Ивана Вырыпаева «Чему я научился у змеи» и Павла Пряжко «Лунная масленица».

На собрании труппы Константин Богомолов представил двух актрис, которые будут работать в новых спектаклях, - Марию Шумакову, прославившуюся благодаря сериалу «Сладкая жизнь», после которого пресса окрестила ее русской Моникой Беллуччи. И Василису Перелыгину, сыгравшую главную роль в фильме «Дылда».

Специально к Дню Города 7, 8 сентября артисты театр подготовят концерт, в который войдут песни о Москве и москвичах. В основном это малоизвестные, забытые советские песни композиторов Исаака Дунаевского, Дмитрия Покрасса, Матвея Блантера, Тихона Хренников, поэта Михаила Матусовский.