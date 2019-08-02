Девять запретных тем для первого свидания

Итальянский психолог и сексолог Марта Джулиани провела исследование и составила список самых опасных вопросов для первого свидания. Причем их желательно избегать и мужчинам, и женщинам.

1. Ты хочешь создать семью?

На первом свидании лучше вообще не говорить о браке и детях. Тема опасна уже потому, что сама по себе начинает руководить сценарием вечера, заставляет фантазировать в строго определенном направлении и строить иллюзии, вместо того чтобы просто общаться.

Лучше спросить: «Как представляешь себя через 10 лет?» Этот вопрос не так очевиден, и он поможет раскрыться человеку глубже и шире, заодно узнаете о его мечтах, амбициях и, возможно, стремлении к более прочным связям. Возможно - конкретно с вами.

2. А почему вы расстались с предыдущим партнером?

Немного смахивает на допрос. Вообще тема бывших - это нарушение личностных границ, задавая такие вопросы, вы создаете у собеседника сильное чувство незащищенности. Поэтому лучше избегайте преднамеренного копания в его прошлом. Потерпите немного, скоро сами все узнаете.

3. Когда мы встретимся снова?

С одной стороны, этот вопрос сигнализирует потенциальному будущему партнеру, что искра есть. Но с другой - он лишает момент первой встречи очарования, заставляет начать что-то планировать.

Тут как раз тот случай, когда лучше спросить прямо, например: «Слушай, в следующую субботу собираюсь пойти на концерт (шоу, спектакль...).Не хочешь ли пойти со мной?»

4. А сколько ты зарабатываешь?

На первом свидании уж точно лучше не говорить о деньгах. Конечно, важно понимать, удовлетворен ли человек своей жизнью в целом и своей работой в частности. Но тут необходимо соблюдать осторожность. Тема личного дохода довольно щекотливая и заставляет собеседника чувствовать себя будто под рентгеном.

Лучше спросить более обобщенно: «Тебе нравится твоя работа?» Если будете внимательно слушать ответ, услышите что-нибудь и про доходы.

5. Ты когда-нибудь изменял своим бывшим?

Ну вот, снова бывшие. Но теперь уже под другим углом. Предательство, измены - это эмоционально сложная тема, ее нельзя упросить до тривиального ответа «да» или «нет. Сам по себе вопрос слишком прямолинеен и может напомнить о неприятных ситуациях из прошлого, которые тут же будут спроецированы на вас, и все эти негативные чувства будут теперь связаны уже с вами.

Лучше спросить: «Что ты больше всего не любишь в отношениях?» К тому же это более удобный вопрос, если хотите понять, какие аспекты человек считает фундаментальными в отношениях.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

6. А ты часто встречаешься с друзьями, это не мешает серьезным отношениям?

Невозможно в самом начале дать гарантию на будущее, что человек будет способен отказаться от друзей в вашу пользу. Некоторые не понимают опасности этого вопроса и задают его, желая обезопасить себя в будущем. Однако он тоже нарушает личное пространство другого. К тому же друзья сами по себе не несут прямой угрозы отношениям в паре. У каждого человека должна сохраняться личная зона комфорта, круг общения - даже если он находится в отношениях.

Лучше спросить: «Чем ты обычно занимаешься со своими друзьями? Куда вы ходите? Как проводите время?» и т. д. Этот вопрос даст лучшее понимание того, как человек строит отношения с другими.

7. А родители вмешиваются в твою личную жизнь?

Тема родителей вообще, а тем более родительского влияния на человека - это очень деликатная сфера. Некоторые задают этот вопрос, пытаясь заранее понять, откуда может исходить угроза счастливым отношениям. Вот только вряд ли удастся получить на него честный и конкретный ответ.

Попробуйте спросить: «К кому ты больше всего привязан в своей жизни?» Такой подход, вероятно, может привести к раскрытию темы семьи, хотя и не обязательно. Но в любом случае это поможет подойти с большим изяществом к исследованию очень интимной и личной сферы другого, пока еще мало знакомого вам человека.

8. Ты когда-нибудь влюблялся/влюблялась?

А что на самом деле вы хотите узнать, задавая этот вопрос? Что человек способен любить? Или что он может влюбиться в вас? Или же пытаетесь прощупать почву, занято ли его/ее сердце? Этот вопрос может спровоцировать эффект бумеранга, вызвать сильные воспоминания и связанную с этим боль.

Лучше спросить: «Ты когда-нибудь делал(а) что-нибудь безумное в своей жизни?» В ответе, может, ничего не будет о прошлых влюбленностях, но он поможет понять, насколько человек склонен к сильным чувствам.

9. Что тебе нравится во мне?

Довольно распространенный вопрос, который часто звучит в различных вариантах. Такое любопытство закономерно и является вполне здоровым, но на первом свидании вопрос звучит рискованно, выглядит как признак эгоцентризма. Да и что о вас знает человек на первом свидании? Он, конечно, скажет что-нибудь, чтобы вам польстить, но вы ведь не этого хотите, да?

Лучше спросить: «Что тебе больше всего нравится в женщине/мужчине?» Эта простая формулировка позволит другому человеку дать более искренние ответы и оставит пространство для флирта. А прямота, особенно на первом свидании, убивает все волшебство любовной игры.