Сергей Нарышкин - Наиле Аскер-заде: Плащ и кинжал у меня есть

Москвичи, конечно, знают, что за комплекс зданий расположился в Ясеневе на юге столицы - Служба внешней разведки России. Экскурсоводом по ведомству для ведущей авторской программы «Действующие лица» Наили Аскер-заде стал лично глава СВР Сергей Нарышкин. Ведущая побывала в той самой комнате, где жил курсант Академии внешней разведки - будущий российский президент Владимир Путин, постреляла в тире, где набивают руку современные Штирлицы. Вот несколько фрагментов беседы.

- У всех учащихся (Академии внешней разведки. - Ред.) бывает псевдоним. У Путина - Платов. А вы еще не можете свой раскрыть?

- Могу. Наумов.

- Вы пользуетесь мобильным телефоном?

- Пользуюсь. Но за пределами своего рабочего кабинета. Когда утром прихожу на работу, телефон выключаю и уношу его в дальнюю комнату. Говорят, даже у стен есть уши. Стены у нас надежные, а вот с электронными средствами коммуникации надо быть очень аккуратным.

- Вы однолюб?

- После окончания 10-го класса я решил поступать в Ленинградский механический институт. На консультации я обратил внимание на одну девушку <...> Через какое-то время мы поженились. Теперь уже больше 40 лет вместе. У нас дети, внуки. Решайте, однолюб я или нет?

- У вас есть плащ и кинжал?

- Вы имеете в виду художественный образ разведки? Да, я в профессии. Значит, у меня есть плащ и кинжал...

«Действующие лица» с Наилей Аскер-заде». Воскресенье, 4 августа, 1.00, Россия 1.