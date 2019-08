Как Трамп превратил свое имя в бренд

За полувековую карьеру ему удалось превратить в бренд даже свою знаменитую прическу. Американский лидер не раз признавался, что может позволить себе все. Запатентовать более 800 вариаций одной фразы, продавать матрасы со своим именем и даже изобрести термины «трампубликанец» и «трампократ», а затем зарегистрировать их для коммерческого использования. И все это ради того, чтобы играть на людских фантазиях, продавая идеи американской мечты. Имя – главный актив Дональда Трампа. И хотя бренд «Трамп» до сих пор поднимает престиж недвижимости, даже он не мог защитить многочисленные предприятия политика от краха. Впрочем, зачастую виной тому был сам Трамп.

Как купить воздух и разбогатеть?

Идея назвать компанию отца в свою честь – Trump Organization – пришла будущему американскому лидеру в середине 70-х годов. В это время за плечами любимого сына Фредерика Трампа был университет и участие в различных проектах. Далее последовало строительство крупного бизнес-центра на Манхеттене и отеля The Grand Hyatt, который тут же приобрел невиданную популярность. Но самую громкую славу во всем Нью-Йорке Дональду Трампу принес 58-этажный небоскреб Trump Tower на 5-й авеню. Амбициозный предприниматель выбрал самый дорогостоящий проект и самую дорогую отделку. Сегодня 6 этажей в здании отведены под атриум, 13 – под офисы и 39 – под элитное жилье. Трамп настолько ревностно отнесся к своему проекту, что выкупил все воздушное пространство вокруг соседнего ювелирного магазина, чтобы в будущем никто не смог построить здание выше Trump Tower. Этот небоскреб быстро стал символом роскоши. Тогда пресса подняла на смех идею умелого бизнес-стратега, утверждая, что Трамп возвел памятник самому себе, но теперь многие строительные компании борются за возможность использовать в своих проектах имя нынешнего президента США. Да и он сам, вдохновившись успехом, продолжил использовать свое имя: так появились Trump Palace, Trump Plaza, The Trump World Tower, Trump International Hotel & Tower, The Trump Building и др. Именно так началось становление одного из самых известных мировых брендов.

Дональд Трамп в 1992 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У роскоши есть имя

Трампу хотелось, чтобы любая продукция, ассоциирующаяся с роскошью, носила его имя. Занимаясь строительством элитного жилья, бизнесмен не мог обойти стороной прибыльную нишу товаров для дома премиум-класса. В 2008 году предприниматель начинает выпуск продукции под маркой Trump Home. Сотрудничеством с Трампом быстро заинтересовалась компания по производству ортопедических матрасов Serta. Новые матрасы Trump Home были призваны стать эксклюзивными и дать владельцам ощущение исключительности собственной персоны. Компания подчеркивала, что каждый матрас – это самые дорогие ткани, трепетная ручная работа и внимание к мельчайшим деталям. Какое-то время Трамп ухитрялся использовать образ роскошного стиля жизни богатейших людей Америки для собственной выгоды, но после нескольких неосторожных политических высказываний многие организации стали отказываться от сотрудничества с бизнесменом. Среди таких была и Serta.

Один из матрасов под брендом будущего президента США.

Круче, чем «Монополия»

Дональд Трамп – это человек-сенсация. Его умение манипулировать людскими фантазиями не ограничилось продажей элитных апартаментов и товаров для дома. Он решил в буквальном смысле вовлечь в бизнес-игру миллионы американцев. В 1988 году он начал сотрудничать с компанией Milton Bradley, которая специализировалась на производстве настольных игр. Цель проекта была в том, чтобы создать бестселлер, превосходящий «Монополию». Согласно правилам игры, участникам дается стартовый капитал в миллион долларов. Побеждает тот, кто смог купить больше всего недвижимости в Нью-Йорке и стать самым богатым. Всего было изготовлено 2 миллиона копий, однако продано лишь 800 тысяч! Американцы не оценили идею Трампа, поскольку у них игра вызывала скорее раздражение, чем интерес и удовольствие. Сам Дональд Трамп объяснил провал проекта тем, что игра показалась покупателям слишком сложной. В 2004 году, когда Трамп был ведущим популярного реалити-шоу «Кандидат», компания Hasbro выпустила обновленную версию игры с провокационным названием «Я вернулся, а вы уволены!». Новинка значительно превзошла оригинал по продажам.

Настольная игра Трампа вышла тиражом в 2 миллиона экземпляров, но проект оказался провальным. Фото ebay.com

Версия 2004 года получился более успешной. Фото ebay.com

Почему Трамп не разбирается в стейках?

В 2007 году будущий президент запустил очередную блестящую инициативу. Его новый бизнес Trump Steaks специализировался на продаже стейков, гамбургеров, хот-догов и другой мясной продукции. Цены на мясо варьировались от $199 до $999. Как говорил сам Трамп, его стейки были лучшими в мире. Продукция в эксклюзивной черной упаковке продавалась не только в его сети отелей, но и в магазинах сети The Sharper Image. Эта идея с треском провалилась уже через несколько месяцев. Многие критики утверждали, что стейки были слишком жирными. Более того, в этом же году ежедневная газета The New York Post решила сравнить якобы «лучшие стейки в мире» с продукцией четырех других компаний. Дегустаторы оценили мясо Trump Steaks на 7,5 баллов из 10. На сегодняшний день стейки Трампа можно купить лишь на территории его отелей и ресторанов. Некоторые издания писали, что предприниматель снова взялся за то, в чем мало смыслит (так случилось с авиакомпанией Trump Shuttle, от которой бизнесмен был вынужден отказаться).

Бизнес по продаже стейков провалился с треском.

Так или иначе, громкие успехи и не менее громкие провалы, связанные с брендом «Дональд Трамп» помогли известнейшему государственному деятелю и шоу-мену занять пост 45-го президента США. А впрочем, может все это – тоже ради величия своего бренда?

К Трампу можно относиться по-разному: обожать или ненавидеть, оспаривать его точку зрения или высмеивать его непредсказуемую бестактность. Но быть равнодушным к нему невозможно. Многие до сих пор задаются вопросом, в каких условиях сформировалась личность столь неординарного бизнесмена и политика?

