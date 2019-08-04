Политех открыл фасады и показал воссозданный горельеф Георгия Победоносца

Один из старейших научно-технических музеев мира пять лет назад закрыли для посетителей - Политехнический музей на Новой площади нужно было срочно спасать. Здание доверили опытным реставраторам. Еще в 2014 году фасады накрыли строительными лесами, написали большими буквами «Политех» (чтобы не забывали), а экспозицию перенесли в павильон №26 на ВДНХ и технополис «Москва» в Текстильщиках. С 2017 года работы по реконструкции и реставрации исторического здания Политехнического музея ведет строительное подразделение ДОМ.РФ – АО «Политехстрой». Обновленный музей планируют открыть в 2020 году, он будет очень красивым. Не обойдется и без сюрпризов – зеленый парк, витражная галерея и стеклянный купол.

Спустя 80 лет вернули горельеф Георгия Победоносца

Политехническому музею более 100 лет, ремонт здесь не проводился годами. Еще чуть-чуть и Москва потеряла бы одну из жемчужин города. Открывали его в 1872 году, первая выставка была посвящена 200-летию со дня рождения Петра I. Здесь были экспонаты тесно связанные с прикладными науками (физика, химия, архитектура и другие). Советская власть в 30-годы меняет направленность и главными становятся три сектора: общий, фабрично-заводской и сельскохозяйственный. Лаборатории музея стали центрами по повышению квалификации рабочих. Тогда же была закрыта неугодная символика, накрыт естественный фонарь на крыше здания.

Скрытым около 80 лет под треугольной крышей оставался горельеф Георгия Победоносца. На его месте появился знак Политеха с пятиконечной звездой, зубчатым колесом и связанными с ним ржаными колосьями.

Фото: Марк Серый.

- Знак Политеха мы сняли и передали его в фонд музея, потому что мы должны знать и помнить все эпохи нашей истории, - сказал Сергей Тырин, главный реставратор проекта. - А по историческим фотографиям, с помощью 3D-моделирования, воссоздали горельеф Георгия Победоносца.

Он символичен для Москвы еще и тем, что герб города представляет собой темно-красный геральдический щит с изображением святого Георгия Победоносца.

На здании Политеха восстановлено еще несколько символов – фасадные панно «Пахарь», «Рабочая семья», «В кузнице», объединенные в триптих «Аллегория хозяйственного труда».

- Все они были кропотливо восстановлены. Мы не добавляли им яркости, только расчистили и вернули исторические цвета. Фасады Политеха очень красивые, привели в порядок лепных белок, лисиц. Можно увидеть желуди, растения и пирамиды, как элементы научного мира. Сохранили круглые окошки, - говорит Наталья Карелина, реставратор.

За два года была отреставрирована кирпичная кладка стен, оконные и дверные проемы. Стены фасадов были обработаны специальным составом для защиты от погодных условий. Для реставрации были привлечены лучшие специалисты, ежедневно на стройплощадке работает порядка 2000 человек. Сквозь строительный антураж видно, что у Политехнического музея начинается новая эпоха, но все с теми же лестницами, лепниной и живописью. Специалисты говорят, что это реставрация века, ведь восстанавливать приходится буквально каждый кирпич.

В результате удалось сохранить исторический облик Политехнического музея. Финальные работы по фасаду производились в 2019 году.

Историческое здание Политехнического музея - самый сложный федеральный объект реконструкции последних лет. Работы контролируют представители Департамента культурного наследия Москвы и специализированная организация, имеющая лицензию Министерства культуры.

- Внутри здания работы еще кипят. Строители меняют металлические перекрытия, снова красивой станет монументальная белая лестница, украшенная растительными элементами. Но уже сейчас Политех открывает свое «лицо» с видом на Лубянскую площадь. Мы вернули исторический облик здания. И еще добавим архитектурную подсветку, - рассказал Сергей Тырин, главный реставратор проекта.

Зеленый парк и «холодная галерея»

Когда Политех будет готов, в него вернутся экспонаты, создадут учебные пространства и библиотеку с 3,5 млн экземпляров изданий. Место снова станет точкой притяжения молодежи и туристов. Расположение музея уникальное – центр города, в нескольких метрах Кремль. Уже сейчас понятно, что здесь будет новый туристический маршрут – от Детского мира на Лубянке до парка «Зарядье», а на пути как раз легендарный Политехнический музей, возле которого сейчас создают зеленый парк и «Холодную галерею» в стиле модерн (основные работы должны завершить ко Дню города в этом году).

- Раньше подвальное помещение никак не использовалось. Сейчас мы создаем «Холодную галерею». Это будет пешеходное пространство с полукруглыми арками, витражами. Здесь будут кассы, гардероб, место сбора экскурсионных групп, кафе, и проход к уже теплому выставочному пространству, - рассказал Юрий Государев, руководитель строительных работ АО «Политехстрой».

Фото: Марк Серый.

В том числе благодаря «Холодной галерее» площадь Политехнического музея увеличится на 15 300 квадратных метров. Создание подземного пространства потребовало значительных усилий – выполнять работы пришлось буквально вручную, лопатами, так как в центре нельзя использовать тяжелую технику, также необходимо было укрепить фундамент, ведь под музеем проходят грунтовые воды.

Одно из необычных решений – создание стеклянных куполов. Если вы никогда не были в Политехе до реставрации, то могли не знать, что здание построено в виде прямоугольника с внутренними дворами - Северным и Южным - под открытым небом. Теперь же спроектированы гигантские светопрозрачные купола. Они будут схожи со стеклянными крышами в ГУМе или в амфитеатре в парке «Зарядье». Цвет стекла выбрали нейтральный, решили не использовать оттенки, чтобы поступал натуральный солнечный свет. Металлическая основа для купола выполнена из сверхлегкого сплава, производимого на новосибирском заводе, совсем скоро начнется монтаж стекол. Такой купол позволит избежать осадков, и самое главное - превратить внутренний двор в «Город инноваций» и «Площадь инноваций».

Фактически Политехническому музею вернут историческую концепцию отцов-основателей, которые задумывали это пространство как просветительский центр. Здесь будут проходить постоянные и временные выставки, лекции. При этом будет создана современная зона отдыха с рестораном, музейным кафе и магазином. Ожидается, что обновленный музей с новым пространством будут посещать до 2 миллионов человек в год.