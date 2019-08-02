2019-08-02T17:12:45+03:00
Общество

«Кто ты на железной дороге?»

Пройди наш тест и узнай, какая профессия, связанная с железной дорогой, тебе подойдет
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Всем нравятся поезда! Многие из нас в детстве мечтали стать машинистами или проводниками. Скорость, мерный стук колес, дальние города - сплошная романтика. Этот тест покажет, какая профессия, связанная с железной дорогой, тебе подойдет на самом деле.

1Как называется скоростной поезд, который ходит между Москвой и Нижним Новгородом?

Правильный ответ:Хоть страус и развивает скорость до 72 км/ч, поезда с таким названием нет. А вот Колибри существует - это узкоколейный мотовоз. Правильный ответ: Стриж. Он курсирует по маршруту Москва - Нижний Новгород, идет всего 3,5 часа, по своей конструкции может развивать скорость до 200 км/ч. А с июня 2017 года «Стрижи» ходят также из Москвы в Берлин.

2Знаете ли вы, какова ширина колеи железных дорог в России?

Правильный ответ:1435 мм - стандарт ж/д колеи в Европе. 1676 мм - «Индийская колея». Правильный ответ: 1520/24 мм. Принята в середине XIX века при Николае I. Есть версия, что царь специально отступил от европейского стандарта, чтобы затруднить движение вражеских поездов. Что нам пригодилось в обеих мировых войнах. Такая же ширина используется во всех метро России.

3Какую скорость развивает самый быстрый поезд в России?

Правильный ответ:600 км/ч - мировой рекорд ж/д скорости и принадлежит японскому составу «Маглев», в 2015 году на спец участке во время испытаний состав смог развить скорость 603 км/ч, на борту был только машинист. 850 км/ч и вовсе крейсерская скорость «Боинга 737»! Правильный ответ: 250 км/ч. Ее развивает скоростной поезд Сапсан на линии Москва – Санкт-Петербург.

4Вы отстали от поезда. Что делать?

Правильный ответ:Бег по ж/д путям строго запрещен, а МЧС занимается только чрезвычайными ситуациями. Об инциденте вы должны сообщить дежурному по вокзалу или кассиру на станции. Если в вагоне остались ваши вещи, их снимут на ближайшей станции, где стоянка не меньше 10 минут. Пассажир может добраться туда следующим поездом, переоформив проездные документы.

5Когда в этом году День железнодорожника?

Правильный ответ:1 июня - Всемирный день защиты детей! Тоже отличный день, но не имеет отношения к ж/д. 31 июня нет в природе, а жаль, мы бы с удовольствием отметили! Правильный ответ: 4 августа. В России День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. Всех причастных с праздником!

6Какая железная дорога самая длинная в мире?

Правильный ответ:«Путь в Голливуд» составляет 4390 км. Это самая длинная и живописная ж/д дорога в США. Великий Китайский ж/д путь на 352 км длиннее, но и он на мировой рекорд не тянет. Транссиб от Москвы до Находки - целых 9438 километров. Эта дорога самая длинная не только в России, но и во всем мире! По маршруту ходит фирменный поезд РЖД «Россия», в пути 6 дней и 20 мин с остановками на 62 станциях.

7Чем вагон СВ отличается от купейного?

Правильный ответ:Кондиционерами сейчас снабжены большинство пассажирских поездов, независимо от типа вагонов. А вот индивидуальный санузел и душ есть только в купе типа «Люкс». В СВ же, как и в купейном, всего два туалета на вагон. Отличается же они тем, что в каждом купе СВ по два спальных места, а в купейном - четыре: два верхних и два нижних.

8Вам нужно перейти через железнодорожные пути. Как поступите?

Правильный ответ:Даже если внимательно осмотреться по сторонам, вы можете не заметить подходящий поезд, особенно если на этом участке курсируют скоростные пассажирские составы. Если скорость поезда в движении 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров, чтоб его остановить. Правильный ответ: Переходить только на оборудованном переходе при зеленом сигнале пешеходного светофора.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - пассажир. Работа на железной дороге - сложная и ответственная. Колея - это призвание. Вы, конечно же, любите поезда, но с точки зрения потребителя: главное, чтоб с комфортом добраться. Но быть ответственным пассажиром - тоже работа. Так что наслаждайтесь поездкой, но не забывайте про правила.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - проводник. Романтика странствий, песни под гитару, откровения случайных попутчиков - ваша стихия. Может, вам не хватает технических знаний про поезда, но вам это и не так нужно. Вы общительны, всегда готовы прийти на помощь даже незнакомым людям, умеете принимать решения в сложных бытовых ситуациях.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - машинист. Наверняка с детства грезите поездами и дальними дорогами под мерный стук колес. У вас внушающий уважение багаж знаний про железную дорогу, и технически вы подкованы. Даже если в жизни стали кем-то другим, ваше призвание - машинист скоростного поезда!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - начальник поезда. Многое знаете и умеете на железной дороге. Вы способны принимать взвешенные и хладнокровные решение в самых сложных ситуациях. Вы уверены в своих знаниях и не боитесь ответственности за других людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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