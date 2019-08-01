Сколько просрочки на прилавках и почему работает только одна касса: Директор магазина раскрыл изнанку сетевого ретейла

Михаилу 50 лет. Он работает директором продуктового магазина крупной федеральной сети в Москве уже год. А до того трудился замдиректора и даже кассиром, так что всю «кухню» знает прекрасно. На условиях анонимности он согласился рассказать «Комсомолке», как устроена работа супермаркетов шаговой доступности, и ответил на самые частые претензии покупателей.

РАЗБОГАТЕТЬ ЗДЕСЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

В магазин я пошел работать от безысходности. На прежней работе (я трудился в турфирме) сократили, пару месяцев посидел без работы, был уже на что угодно согласен. Тут-то и заметил объявление в магазине возле дома.

Прямо скажу, работают тут не академики. Либо люди без какого-то серьезного образования, либо приезжие. Ну а кого вы еще на такие деньги найдете? Поясню - зарплаты устанавливаю не я, а руководство торговой сети. Вот мне сейчас нового зама дали, так он первые три месяца будет получать 35 тысяч. А ведь это должность с материальной ответственностью! Никогда не оправдывал грубость или лень продавцов, но понимаю, откуда это все берется.

А ведь от людей очень много зависит. Видели же такое, что в одном магазине сети все чистенько, а в другом помойка какая-то? Значит, в первом хороший персонал, а во втором похуже. Текучка кадров большая, а во многих точках просто не хватает людей.

В ЗАЛЕ ОДНА ЦЕНА. ПРОБИВАЮТ - ДРУГУЮ

Это, наверно, самая больная тема для покупателей. Ценники меняются каждый день. Слава богу, не все. Но от 500 до тысячи товаров в ассортименте. И это не считая акций и уценок. Зачем это делается, я сам не знаю. Может, чтобы люди не привыкали к одинаковым цифрам и не замечали роста цен.

В семь утра в магазин приходит замдиректора - его уже ждут новые ценники. Их ночью из офиса присылают. Нужно распечатать, порезать и расставить по местам. Казалось бы, ничего сложного, да? Как бы не так!

У меня в штате три кассира, товаровед и заместитель. Ну и еще грузчик и уборщица. Утром, когда нужно менять ценники, кассир и вовсе один. А еще по утрам привозят новый товар. И вот замдиректора с товароведом должны и ценники обновить, и груз принять.

А тут еще недовольные крики о второй кассе! Когда в следующий раз будете возмущаться, почему не открывают еще одну кассу, а заставляют вас в очереди стоять, знайте, что второго кассира просто нет. Или он в это время чем-то важным занимается. Например, ценники расставляет.

Вот и получается, что в системе уже новая цена, а на прилавке старая.

Никто не придумывает, как бы так хитро разбросать ценники, чтобы вы купили сыр на 40 рублей дороже. Ни мне, ни товароведу никто этих 40 рублей или 20 не даст. Обманывать покупателей у нас нет никаких стимулов. Если бы были, масштаб был бы куда больше. Так что перепутанные ценники - это от банальной невнимательности или дикой запарки.

Перепутанные ценники - это от банальной невнимательности или дикой запарки.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Плюс на полках хозяйничают сами покупатели. Некоторые просто вверх дном все переворачивают. А еще есть представители крупных поставщиков, у которых тоже свое видение прекрасного.

В продвинутых магазинах вешают сканеры штрих-кодов, чтобы покупатель мог проверить цену сам. Это удобно, но персонал расхолаживает напрочь. У нас когда такая штука появилась, мои орлы стали раскидывать ценники как бог на душу положит. Мол, покупатели сами разберутся.

Отдельное удовольствие - разбираться в ценниках на мороженое и другую заморозку. Пельмени там всякие. Во-первых, холодильники небольшие, а ассортимент огромный. Места для ценника на каждый вафельный рожок физически нет. Во-вторых, названия у этого всего очень похожие: пломбир, пломбир на сливках, пломбир с шоколадом… И так у каждого производителя. В-третьих, летом мороженое быстро разбирают, холодильники пополняют разные люди, далеко не каждый будет разбираться, где что. Иногда я бросаю все дела и начинаю в этом разбираться: сверяю артикулы, поправляю выкладку, убираю неактуальные ценники. Но чаще всего людям банально лень или некогда этим заниматься.

Кстати, если уж вам не хочется заплатить за рожок на 20 рублей больше, чем планировали, требуйте отменить чек. С каждой отменой больше шансов, что в морозилках наведут порядок.

ГДЕ ИСКАТЬ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

Другая распространенная жалоба - тухлятиной торгуем. И специально ее всем суем по скидке, лишь бы продать. Конечно, тут тоже от конкретного магазина зависит, но просрочка - главное, к чему придираются проверяющие. Поэтому у меня один кассир весь день рыскает по полкам и лоткам, проверяет фрукты, овощи, молочку, колбасу. Реже - товары с более длинным сроком годности.

Мы выставляем продукты «на грани» в первый ряд, а свежие убираем назад. Так делают все. Да и мы же не обманываем никого. А покупать ли кефир, который послезавтра пить будет нельзя, это пусть покупатель решает. Главное, даты проверяйте.

Знаю, что есть магазины, где торгуют просрочкой. Постоянно так никто не делает, но иногда можно нарваться. Если видите тухлые помидоры, значит либо совсем плохи дела у супермаркета в этом месяце, либо кто-то работу свою не сделал. Но вас же силком никто не заставляет просрочку покупать.

Просроченный (а также украденный товар, или банка маринованных огурцов, которую нечаянно задел и разбил ваш ребенок), ложится на баланс магазина. Есть определенный процент, за который не должны выходить потери. Иначе персонал лишат премии.

СЫР ПЕРЕУПАКОВЫВАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Самый честный способ избавить от старого товара - сделать уценку. В магазине есть терминал сбора данных, в него загоняется информация по конкретному продукту, и тот выдает размер скидки. Обычно покупатели хорошо на нее клюют.

Порвалась упаковка, скажем, печенья - заклеиваем аккуратненько скотчем и обратно на прилавок. Даже если, извините, печенки высыпались на пол.

На том, что упаковывается в магазине, очень легко поменять дату. Например, мы сыр переупаковываем каждый день. Вы не догадаетесь, сколько он уже лежит, потому что старые ценники выкинули вместе с пленкой. Некоторые идут дальше и срезают плесень. Мне такого делать, к счастью, не приходилось.

Раньше можно было обвесить покупателя: назвать один вес, а в кассу вбить грамм на 50 больше. Но сейчас почти везде весы в зале печатают ценники.

СПИСЫВАЕМ ТРИ ТЕЛЕЖКИ ПРОДУКТОВ ЗА ВЕЧЕР

Каждый вечер списываю от 10 до 20 кило просрочки. Это примерно три тележки. И это не считая хлеба! По правилам, нужно все это добро упаковать в специальные контейнеры и засыпать хлоркой. Но так делают далеко не все.

Местные пенсионеры и бомжи знают, когда мы выносим просрочку. Обычно у заднего входа очередь. Кто-то им отдает продукты, я велю делать все уничтожать, как положено по инструкции. Хоть и жалко, признаюсь. Но те же старушки придут к нам на следующий день и будут ругаться, что купили тухлятину.

Некоторые магазины продают рассрочку собственным сотрудникам. В принципе, есть ее можно, я пробовал. Но это как-то неправильно.

«ВАМ ЖАЛКО, ЧТО ЛИ?»

Воруют все: школьники, старики, мамашки с колясками, мужики делового вида в пиджаках. Прут кофе, сыр, консервы, шоколад. Для школьников это как будто спорт какой-то. Бывает, что и явно от нужды человек на такое пошел. А для кого-то как будто это нормально - пойти и взять просто так. Такие обычно говорят «Вам жалко что ли? Не ваше же беру!»

А нам жалко! Любая кража - лишние деньги на баланс магазина. Поэтому за воришками мы следим. Когда обучают новых сотрудников, рассказываем, что работаем «на предупреждение»: смотрим, караулим. По всему залу висят камеры, но слепые зоны тоже бывают.

С пойманными поступаем по-разному. Обычно просим в трехкратном размере оплатить украденное. Если видно, что человек от нищеты на преступление пошел, отпускаем с миром, но без товара, конечно. Рецидивистам и самым вредным вызываем полицию.

Геройств я от сотрудников не требую. И сам никогда не стану гнаться за каким-нибудь уркой, который банку майонеза спер. За разбитую голову или дырку от шила компания никому платить не будет.