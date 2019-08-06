2019-08-06T02:30:08+03:00
Спорт

Король Треф простился со сборной

Многолетнего наставника сборной России по гандболу Евгения Трефилова заменит специалист из Испании
Георгий ШАКОВ
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Трефилов мог на пальцах объяснить, какое место всегда должна занимать сборная России.Трефилов мог на пальцах объяснить, какое место всегда должна занимать сборная России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трефилов, которому 4 сентября исполнится 64 года, покидает национальную команду по состоянию здоровья - грустная новость для всех поклонников игры, которую для многих Трефилов и олицетворял.

Евгения Васильевича часто называют последним тренером советской школы в игровых видах спорта. Трефилов был бессменным наставником сборной России на протяжении практически двадцати лет.

Главный трефиловский успех - победа в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также под руководством легендарного специалиста команда четыре раза становилась чемпионом мира, брала «серебро» на Олимпиаде-2008.

В прошлом году стало известно о том, что у Трефилова серьезные проблемы со здоровьем. Наставник перенес операцию на сердце и по рекомендации врачей завершает карьеру в национальной сборной. Но Трефилов из гандбола не уйдет - он продолжит тренировать краснодарскую «Кубань», а также займет пост вице-президента Федерации гандбола России.

Что касается поста главного тренера сборной, то его займет испанский специалист Амброс Мартин, возглавляющий сейчас команду «Ростов-Дон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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