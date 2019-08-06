2019-08-06T12:09:49+03:00
Общество

На Дону собрали самый большой в России урожай ранних зерновых

Причем, львиная доля урожая — высококачественное продовольственное зерно
Александр СЕВЕРСКИЙ
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11 млн 140 тысяч тонн - таков урожай, собранный донскими аграриями. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО11 млн 140 тысяч тонн - таков урожай, собранный донскими аграриями. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО
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На Дону практически завершена уборка ранних зерновых, и показатели, с которыми Ростовская область вышла к финишной линии, вновь подтвердили ее статус в качестве одного из лидеров в России в сфере АПК.

11 млн 140 тысяч тонн — таков, предварительно, итог уборочной кампании донского региона. Это на 7-8 процентов больше, чем было в 2018-м.

Причем, такую высокую планку Ростовская область удерживает уже шестой год подряд: начиная с 2014-го урожай зерновых на Дону ни разу не опускался ниже 9 млн тонн при том, что еще 7-10 лет назад регион собирал гораздо меньше – в среднем ежегодно собирали 6-7 млн тонн (часто вместе с поздними зерновыми).

Иными словами, за этот отрезок времени регион практически удвоил производство зерновых культур, а 2017-м на Дону был установлен всероссийский рекорд по ранним культурам -12,3 млн тонн, а вместе с поздними зерновыми урожай составил 13,5 млн тонн.

- Отличительной особенностью текущего урожая является очень хорошее качество зерна, от 85 до 90% - это продовольственное зерно. Такого качества зерна не было в течение последних десяти лет, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев, который, к слову, сам в течение лета регулярно лично выезжал «в поля» - контролировать процесс сбора урожая. - Наши аграрии — настоящие мастера, они показывают отличные результаты, высокую урожайность.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что такого качества зерна, как в 2019-м, не было в течение последних десяти лет. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что такого качества зерна, как в 2019-м, не было в течение последних десяти лет. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО

Урожайность, действительно, оказалась лучше, чем можно было ожидать: в среднем, 33,7 центнера с гектара (с убранных 3,3 млн га), и основу в этом «донском каравае» составляет 9,9 млн тонн озимой пшеницы.

И это — несмотря на то, что донским аграриям фактически пришлось выдержать настоящую битву с природой за нынешний прекрасный результат: с конца мая на Дону на целый месяц установилась сухая и жаркая погода, в итоге к уборке вынужденно приступили на неделю раньше предполагаемого срока. Зато в июле в Ростовской области зарядили сильные дожди, затруднявшие работу аграриев, и им пришлось трудиться в круглосуточном режиме, дабы не упустить ни одной подходящей минуты, чтобы успеть собрать с полей то, что дала благодатная донская земля.

Наивысший валовой сбор выполнили в текущем году у Зерноградского и Сальского районов, где намолочено более чем по 620 тысяч тонн зерна. В тройке лидеров и Целинский район, на полях которого убрано 500 тысяч тонн зерна.

При этом лучшей урожайности, несмотря на менее высокие валовые показатели, добились в Мясниковском районе (47 ц/га), а также в Кагальницком, Веселовском, Багаевком, Азовском Зерноградском и Целинском районах.

Впрочем, отмечают эксперты, таким успехам есть логичное объяснение: это и постоянное работы по повышению уровня плодородия земель, и использование ведущих технологий земледелия, и, разумеется, грамотное соблюдение структуры посевных площадей и севооборотов.

Собственно, наука, по мнению специалистов, сыграла практически решающую роль: есть вполне конкретные примеры деятельности хозяйств, которые умудряются ежегодно получать стабильно высокие результаты, невзирая на причуды капризной погоды.

Плюс, конечно, это и еще одно ключевое слагаемое названных выше рекордов - постоянная господдержка. Так, например, только в 2019-м на оказание помощи сельскому хозяйству Ростовской области предусмотрено порядка 6 млрд рублей — в сумме, из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, идет регулярное и поступательное обновление парка аграрной техники — ведь понятно, что на старых, хоть и надежных, сельхозмашинах много выжать никак не получится, сколько не старайся, а за последние три года хозяйства и компании Дона, с помощью мер государственной поддержки, приобрели без малого четыреста комбайнов и тракторов, не считая навесной и обрабатывающей техники, которая, в общем-то, и показала свои возможности в уборочных кампаниях.

Добавим также, что Ростовская область в полном объеме сама обеспечивает свои потребности в зерновых (это около 3 млн тонн), а остальное — отправляется на экспорт, потенциал которого тоже растет год от года: по итогам 2018-го, например, донской регион занял первое место в России по экспорту продукции АПК ($5,4 млрд, на треть больше, чем в 2017-м). И в облправительстве намерены не только удерживать, но и наращивать набранные темпы — тем более, что это вписывается, как нельзя лучше, в рамки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Третья часть населения Ростовской области (4,2 млн человек) — проживает в сельской местности, непосредственно в АПК трудятся порядка 13 процентов от занятых в экономике области.

- Сельскохозяйственные угодья донского региона занимают 8,5 млн гектаров — это 4-е место в стране, из них черноземы — примерно две трети всей территории области. При этом Ростовская область удерживает 2-е место в России по площади посевов зерновых культур.

- На долю донского региона приходится 4,6% валовой продукции сельского хозяйства РФ.

- Ростовская область является крупнейшим экспортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на юге России. Помимо зерна донские предприятия поставляют за рубеж растительное масло, крупы, хлебцы, муку, патоку и кондитерские изделия. География донского экспорта включает 140 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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