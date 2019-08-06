2019-08-06T13:31:24+03:00
Происшествия

В Подмосковье из леса вывели мужчину, который проблуждал восемь дней

54-летнего Андрея Бугаева искали спасатели и поисковики, а нашел случайный грибник
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Андрея Бугаева искали и по земле, прочесывая лес, и с воздуха, используя волонтерский вертолет.Андрея Бугаева искали и по земле, прочесывая лес, и с воздуха, используя волонтерский вертолет.
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Андрея Бугаева хватились еще 28 июля. 54-летний житель поселка Осаново-Дубовое под Шатурой вышел из дома, чтобы прогуляться по лесу и пропал. Брат оббегал окрестности, звал, кричал - без толку. Тогда и позвонил спасателям на номер 112.

- Поиски осложнялись тем, что заблудившийся страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве, - рассказал замначальника Шатурского территориального управления «Мособлпожспаса» Александр Козьмин. - К тому же мы не знали точно, в каком направлении мужчина ушел в лес.

На поиски выходили не только спасатели, но и полицейские, сотрудники лесничества. Подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Бугаева искали и по земле, прочесывая лес, и с воздуха, используя волонтерский вертолет.

Дни шли, а мужчину никак не могли найти. Надежда на его спасение, откровенно говоря, таяла. Нынешнее лето - мягко говоря, прохладное. По ночам температура на востоке Подмосковья опускается до +3+4. Иногда еще и дождь шел. А мужчина, насколько известно, был одет в тоненькую курточку. В таких условиях даже молодой и тепло одетый человек рискует погибнуть от переохлаждения. Лечь под сосну и больше не проснуться.

Но Андрею Бугаеву откровенно повезло. 4 августа, на восьмые сутки, на него набрел вышедший по грибы житель соседней деревни. Истощенный Бугаев лежал у тропинки. Самостоятельно подняться он уже не мог. Грибник тут же связался с МЧС.

- Найденный мужчина был сильно истощен физически, с признаками обезвоживания организма, - продолжает Александр Козьмин. - Сотрудники «Мособлпожспаса» на носилках вынесли его из леса и передали работникам медицинской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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