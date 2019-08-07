2019-08-07T11:29:26+03:00
Здоровье

Как в Архангельске получить страховые выплаты пострадавшим на производстве

Специалисты Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования рассказали о госуслугах, на которые могут рассчитывать люди, получившие травмы на работе
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За круглым столом эксперты обсудили вопросы производственного травматизма. Автор фото: Кристина РАПАСОВАЗа круглым столом эксперты обсудили вопросы производственного травматизма. Автор фото: Кристина РАПАСОВА
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В июле в Архангельске прошел круглый стол на тему «Госуслуги Фонда: прямые выплаты пособий и профилактика производственного травматизма по-новому». Какие госуслуги оказывает ФСС в Архангельской области и что изменилось в работе фонда за последнее время?». Редакция «Комсомольской правды» пригласила специалистов Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования, чтобы обсудить новые передовые подходы к профилактике травматизма на производстве и взаимодействие медицинских организаций с региональным отделением ФСС в области при производственных травмах. В ходе круглого стола эксперты рассказали, какие госуслуги оказывает Фонд в реабилитации пострадавших, и на какие страховые выплаты могут рассчитывать люди, получившие травму на рабочем месте.

Участниками дискуссии стали заместители управляющего Архангельским региональным отделением Фонда страхования РФ Ирина Капустина и Виктория Спивак, начальник отдела государственного управления охраной труда Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Иван Стряпунин, главный специалист по охране труда АО «АГД Даймондс» Инна Боровых, начальник службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Архангельского морского торгового порта Петр Шмаков и другие специалисты. Своим успешным опытом реабилитации поделились жители Архангельска, пострадавшие на производстве: им удалось восстановить здоровье и вернуться на рабочие места.

По словам экспертов, главное для человека, получившего травму, - как можно скорее обратиться за помощью. Пострадавшему нужно пройти три этапа восстановления: стационарный, амбулаторный и реабилитационный. При этом ему помогут пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию.

КУДА И С КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБРАЩАТЬСЯ

Необходимо прийти в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя. С собой нужно принести следующие документы:

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (или другой документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.

НА КАКИЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

Люди, работающие по трудовым договорам, застрахованы и имеют право на медицинскую и реабилитационную помощь. При травме на производстве больничный лист оплачивается в стопроцентном размере с первого дня до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности. Если человек утратил здоровье в результате производственной травмы и потерял профессиональную трудоспособность, то он получает единовременную и ежемесячные страховые выплаты с последующей индексацией. Объем ежемесячной выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, устанавливаемой учреждением медико-социальной экспертизы, а также размера заработка на момент травмы. Даже если человек продолжит трудиться, его заработная плата никак не повлияет на ежемесячные страховые выплаты.

КТО ПОМОЖЕТ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ?

Ни один человек, пострадавший на рабочем месте, не остается один на один со своей бедой. За каждым обратившимся закрепляется сотрудник ФСС - реабилитационный менеджер. Он постоянно находится на связи, консультирует, помогает общаться с медиками, работодателями и другими участниками процесса реабилитации.

Если человек по состоянию здоровья больше не сможет работать на предыдущем месте, в ФСС ему помогут переучиться и получить новую специальность, чтобы тудоустроиться на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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