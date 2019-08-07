«Наркотики в кармане»: В Кабардино-Балкарии гремит новое «дело Ивана Голунова»

Громкая история с задержанием журналиста Ивана Голунова в июне нынешнего года прогремела на всю страну. Молодого человека, известного несколькими резонансными расследованиями, задержали с наркотиками. Так утверждали в полиции. В доказательство предоставили фото нарколаборатории, которую тот якобы развернул на своей квартире. Скандал! Однако спустя двое суток ситуация развернулась не 180 градусов. Выяснилось, что фото «лаборатории» вообще не имеет к Голунову никакого отношения, наркотики ему подкинули сами же наркополицейские, а возбужденное на него дело сфабриковано. Фальшивка от первой до последней странички! Голунова выпустили и сняли все обвинения. Высокопоставленные полицейские генералы полетели со своих тепленьких кресел. После «дела Голунова» стали всплывать десятки, сотни подобных дел со всей страны. Оказалось, что подброс наркотиков неугодным или просто посторонним людям поставлен на поток. Где-то - для вымогательства денег, где-то - для «палок» в отчетности.

Ивану Голунову откровенно повезло. Он - личность известная, журналист. После шума, который подняли СМИ, его дело разобрали под микроскопом и правда восторжествовала. А что делать простым смертным?

МЕШОК НА ГОЛОВУ

Очередное «дело Ивана Голунова» сейчас гремит в Кабардино-Балкарии. 36-летний Ислам Яхагоев - из многодетной семьи, сын разнорабочего и домохозяйки. В школе учился хорошо, занимался вольной борьбой (получил в итоге звание мастера спорта, к слову, - Авт.). Когда-то сам мечтал работать в органах. Учился в Нальчикском филиале Ростовской школы МВД. Закончив ее, в звании лейтенанта поступил в МВД Кабардино-Балкарии, работал в отделе по борьбе с преступлениями в потребительской сфере. Получил второе высшее образование по таможенному делу. А в 2017-м перешел из органов работать в ЧОП.

Неприятности начались у Яхагоева 8 сентября 2018 года.

Вечером мужчина подъехал на парковку у дома на улице Чернышевского в Нальчике. И тут - визг тормозов. Спереди и сзади его авто блокируют две незнакомые машины. Оттуда выскакивают крепкие ребята. От мощного удара переднее стекло разлетается вдребезги. Ничего не понимающего Ислама Яхагоева вытаскивают из машины и начинают мутузить руками и ногами. Дальше - мешок на голову, запястья - в наручники. Похищение? Бандиты? Это уже потом Яхагоеву сообщают, что он задержан полицией. И еще что у него в кармане нашли пакетик с синтетическими наркотиками, а за поясом - боевой пистолет Макарова!

Яхагоев в шоке. Он утверждает, что и то, и другое ему подбросили. В тот самый момент, когда закрыли голову мешком. В ходе расследования адвокаты добились, чтобы сотрудника ЧОП проверили на полиграфе, детекторе лжи. Главный вопрос: перевозили ли вы в такой-то день в своей машине наркотики и огнестрельное оружие? Яхагоев ответил отрицательно. Полиграф показал: мужчина говорит правду.

КТО ЗВОНИЛ И ЧЕЙ ОТПЕЧАТОК?

В уже упомянутом «деле Голунова» всплыл грандиозный прокол полиции: когда начали разбираться, с чего вообще сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали журналист, те поначалу заявили, что он какое-то время был в разработке. А по правде? А по правде имя Голунова озвучил сотрудникам один из начальников: надо взять.

Судя по всему, в Нальчике могло быть нечто похожее. Опять же, неугомонные адвокаты раскопали, почему было принято решение поджидать Ислама Яхагоева. Выяснилось, что в тот день в дежурную часть МВД КБР (не в какой-то районный отдел, заметим, а в министерство внутренних дел целой республики) позвонил начальник ЦПЭ (Центр противодействия экстремизму) МВД по КБР Гаджиев и попросил отправить на такой-то адрес следователей. Материалы об оперативной разработке (должна же она была быть, да?) Яхагоева в уголовном деле до сих пор нет.

Большие вопросы и к дактилоскопической экспертизе, которую сделала эксперт Н. Э. Гергокова. В документе утверждается, что с изъятого пистолета сняты отпечатки пальцев Яхагоева. Точнее, след большого пальца Ислама на затворе ПМ. Защита сотрудника ЧОП запросила новую экспертизу. В Центре судебных экспертиз юридического института «Пятигорского государственного университета» сделали комплексное исследование представленной в уголовном деле экспертизы.

«В итоге выяснилось, что след пальца руки, фигурирующий в заключении эксперта Гергоковой, изображение которого представлено на исследование, изготовлен с имеющейся в деле дактилокарты Яхагоева, - пишет издание «Версия». - А именно с отпечатка ногтевой фаланги большого пальца левой руки и не может быть выявлен и изъят с «правой боковой поверхности затвора» представленного на экспертизу пистолета».

Выходит, эксперт Гергокова либо что-то напутала (ага, в деле, где человеку грозит реальный срок, и немаленький!), либо сознательно ошиблась?

ИЗ ДЕЛА ИСЧЕЗЛИ ПОКАЗАНИЯ

Позже Ислам Яхагоев с удивлением обнаружил, что из уголовного дела исчез протокол его личного обыска, а в обвинительном заключении отсутствуют несколько его допросов и показания нескольких свидетелей.

Нестыковки и странности привлекли к делу повышенное внимание. Дошло до того, что в ситуацию вмешались даже депутаты Госдумы. Ризван Курбанов из КПРФ направил в адрес руководства МВД Кабардино-Балкарии запрос - просит проверить компетентность той самой дактилоскопической экспертизы.

2 августа в Нальчикском городском суде разбирали ходатайство Ислама Яхагоева. Он, перечисляя всевозможные нелепицы и нестыковки, которые есть в деле, просил вернуть его дело в прокуратуру. В суде изучили представленные доводы и согласились. Дело перенаправляется в прокуратуру, а сам Яхагоев продолжит сидеть под домашним арестом.

Что будет в итоге? Разберутся? Или признавать ошибку никто не будет? - чай не федеральный уровень, как у Голунова...

Журналисты следят за развитием ситуации.