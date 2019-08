«Я со своими детьми не всегда говорю»: Нурлан Сабуров занял кресло Тимура Каргинова в «Открытом микрофоне»

Предстоящий сезон шоу «Открытый микрофон» (ТНТ) станет четвертым по счету. И вот, впервые за все время состав тренеров поменяется. В новых выпусках шоу оценивать и отбирать комиков себе в команду призван Нурлан Сабуров.

Пожалуй, самый хайповый, бесцеремонный и визуально надменный комик шоу Stand Up, находящийся на подъеме. Коллеги уверяют, что это лишь маска, образ, костюмчик юмориста. В жизни Нурлан куда более интеллигентный и рефлексирующий человек. Тем интереснее, как он раскроется в качестве наставника проекта. А такое право 27-летний Сабуров безоговорочно заслужил. Он один из немногих комиков из команды шоу Stand Up, кто уже дает сольные концерты на ТНТ и закрывает большие концерты Stand Up, где выступают только лучшие.

А еще Нурлан ведет собственное шоу в ютубе под названием «Что было дальше». Весьма успешное, между прочим, — максимальное число просмотров одного выпуска не раз переваливало за три миллиона.

В новом сезоне «Открытого микрофона» — шоу, где стендаперы соревнуются в различных форматах (соло, баттл и так далее), чтобы завоевать главный приз в три миллиона рублей — в кресле наставников не будет опытного и парадоксального Тимура Каргинова. Именно его место и занял Нурлан Сабуров.

- Не сказал бы, что пришел на место Тимура и занял его кресло, - кокетничает комик. - У нас с ним разное видение комедии, поэтому мое мнение на ту или иную шутку будет иным. Я с таким же успехом мог сменить Славу или Руслана, поэтому дополнительной ответственности из-за того, что я поменял именно Тимура, нет. Но есть другая ответственность — нужно будет общаться с участниками своей команды, а я со своими детьми не всегда разговариваю, не то, что с незнакомыми людьми. Мне все равно какой стиль исповедует комик, будь он уанлайнер (комик, который пишет шутки в одну строку – Авт.) или опирается на одни только отыгрыши, а может делает упор на литературу или тонкий политический юмор. Все это неважно, главное — рассмешить здесь и сейчас. И только в этом случае появляются шансы попасть ко мне в команду.

Кроме Сабурова набирать команды из восьми стендаперов, чтобы привести одного из них к победе, будут Слава Комиссаренко, Руслан Белый и Юлия Ахмедова.

- У них в Казахстане сменился президент, а у нас в шоу наставник, - проводит параллели Руслан Белый. - Смотрите-ка! Нурлан сейчас, наверное, самый хайповый комик шоу Stand Up. Его путь и достижения в жанре полностью олицетворяют идею шоу «Открытый микрофон», когда никому неизвестные, прикольные ребята могут выиграть денег и сделать успешную стендап-карьеру. Может быть победитель этого сезона тоже когда-нибудь окажется в жюри нашего шоу. А что, было бы круто, если бы в пятом, шестом, седьмом сезонах в качестве наставников были бы те, кто участвовал в самых первых «Открытых микрофонах».

«Открытый микрофон», ТНТ, с 16 августа по пятницам, 20.00