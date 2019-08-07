Как сделать холодильную камеру настоящим домашним помощником

Варить варенье и колдовать над засолкой любят многие хозяйки. Но самым полезным способом сохранить дачное изобилие считается заморозка. Так в овощах, фруктах, ягодах и зелени остается максимум витаминов. При правильном подходе к делу морозильная камера существенно облегчит вам жизнь на кухне - и не только в том случае, когда нужно сохранить урожай.

Ягодка к ягодке

- Морозить можно почти все. Все ягоды, овощи, зелень. Но картошку отправлять в холод не стоит: она станет сладковатой. Мороженые томаты и сырой лук тоже теряют вкус.

- Ягоды и овощи полезнее замораживать открытым способом. Раскладываете промытые и просушенные продукты (а овощи - еще и нарезанные) на разделочной доске и убираете на самую холодную полку морозилки. Ничем не прикрывая. На следующий день достаете, пересыпаете остекленевшие ягоды в пакеты и подписываете каждый. Теперь вы сможете брать из пакета столько, сколько нужно.

- Зелень - лук, укроп, петрушку - удобнее морозить плоским бруском. Вымытую, обсушенную и нарезанную зеленушку поместите в пакет и разровняйте внутри тонким слоем, не толще 0,7 см. После замерзания удобно будет отрезать нужный кусочек или отламывать, как от плитки шоколада.

- Сушить ароматные травки нет смысла: эфирные масла базилика, розмарина, тимьяна улетучиваются, и получается сено. А вот морозить стоит. После размораживания запах остается. Делаем это так же, как с зеленью. Более сложный способ: взять форму для заморозки льда, насыпать мелко нарезанные ароматные травки по ячейкам, залить сверху оливковым маслом. Тогда замерзшие ароматные кусочки масла можно будет сразу добавлять к горячим спагетти или в греческий салат.

- Грибы лучше хранить предварительно отваренными. Тогда пожарить их много времени не займет.

Ускоряем готовку

- Чтобы сэкономить время на ежедневной кулинарной рутине, активнее пользуйтесь заморозками. Например, когда пассируете лук с морковью на суп, нарежьте их сразу в два-три раза больше обычного. А излишки зажарки заморозьте плоским бруском, как зелень. Теперь, чтобы сварить, например, куриную лапшу, достаточно отломить кусок замороженного бруска, сложить ее в ту же кастрюлю, что и курятину, посолить, поперчить, незадолго перед окончанием варки забросить лапшу.

- После похода в магазин сразу разделывайте все купленное мясо. Из фарша слепите котлеты, говядину и свинину поделите на отбивные или маленькие брусочки для азу и т. п. Потратьте на это 20 минут в свободное время, зато в будни достаточно будет извлечь куски из морозилки и отправить их в духовку или мультиварку.

Спасаем излишки

- Овощи обычно приходится покупать в течение недели, и нередко остаются излишки. Скажем, купили 4 баклажана, а израсходовали три. Остаток нарежьте и заморозьте. Так у вас появится основа для соте или солянки.

- Я перестала хранить морковь в холодильнике. Раньше она у меня лежала там в нижнем ящике для овощей и фруктов, скучала в ожидании своей очереди и порой плесневела. Теперь сразу после покупки я мою ее, чищу. Часть натираю на крупной терке, часть нарезаю кольцами - и замораживаю. В супы, плов, к мясу просто достаю нужное количество.

- Морозить можно не только исходные продукты, но и готовые блюда. Жарите котлеты? Пожарьте на 3 штуки больше и заморозьте излишек, а через пяток дней котлеты вновь окажутся очень привлекательным вариантом ужина.

- Варили плов, осталась одна порция - тоже в морозилку. Через несколько дней или недель именно она поднимет кому-нибудь настроение.

- Хорошо поддается заморозке, например, борщ. Но морозить его лучше порционно. В подходящий по размеру пластиковый контейнер вставьте пакет, влейте остаток борща. Когда замерзнет, контейнер уберите, а пакет с борщом подпишите.

- Варили курятину и осталась кастрюля бульона? Разлейте его по пластиковым стаканчикам со вставленными пакетами. Когда замерзнет, пакеты извлеките. Теперь бульонные (ну пусть не кубики, а конусы) собственного производства готовы. И вы точно знаете, из чего их сделали.

- Остатки ягод, в том числе виноград, можно заморозить поштучно. Пригодится для вечеринки в качестве льда - охладить напиток и тут же съесть ягоду.

ВАЖНО

Максимальное время хранения

Домашние морозильные камеры - все-таки обычные бытовые устройства. Они поддерживают низкую температуру, но шоковой заморозки (крайне быстрой, при минус 25) от них ждать не приходится. Поэтому очень долго, годами, как в промышленных камерах, хранить в морозилке продукты нельзя. А сколько можно?