Ученые выяснили, что вы будете чувствовать, когда придет пора умирать

Кто-то сказал, что смерть это последнее и самое удивительное приключение в нашей жизни. Однако мы смутно себе представляем, что там нас ждет. Участники «шоу» не пишут об этом в «Инстаграм» и «Одноклассниках», поскольку билет в таких случаях выдается в один конец. Кинематографическая смерть, когда герой произносит пламенную речь, а потом закрывает глаза и затихает - не имеет никакого отношения к реальности. Американский научный журналист Дженни Диар (Jennie Dear) решила восполнить пробел. Она издала книгу «Каково это - умирать?» (What Does It Feel Like to Die), где на основе последних исследований, бесед с врачами и сестрами хосписов составила эдакую «дорожную карту», которая может пригодиться вам, когда настанет ваш черед отправиться в последний путь.

Какой путь вы предпочитаете?

Дженни утверждает, что существует четыре основных варианта переселения в мир иной.

1. Относительно хорошее здоровье с последующей внезапной смертью (Александр Пушкин, Виктор Цой, Василий Шукшин)

2. Постепенное ухудшение, кульминацией которого является смерть (Жанна Фриске, Александр Абдулов, Анна Самохина)

3. Периоды колебания от ухудшения до улучшения, потом смерть (Владимир Высоцкий, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон)

4. Долгие годы организм дряхлеет и в конце-концов дает фатальный сбой в результате стресса, инфекции или травмы. (Людмила Гурченко, Людмила Зыкина, Нонна Мордюкова).

Большинству их нас предстоит воспользоваться последним способом, благо современная медицина дает возможность поддерживать жизнь в больном теле долгие годы.

Что происходит, когда человек узнает о смертельном диагнозе?

- Шок от столкновения со смертью лицом к лицу оказывает на людей эффект, который мы называем «экзистенциальной пощечиной», - говорит Несса Койл, медсестра и один из пионеров паллиативной медицины. - Эмоциональное потрясение от соприкосновения с новой реальностью оказываются острее физических последствий болезни. Потому что нет ни одного фактора жизни, которому не угрожали бы изменения, связанные с болезнью. Вся ваша прежняя жизнь заканчивается. Это все равно, что на полной скорости налететь на каменную стену.

Американский психолог Элизабет Кюблер-Росс выделяет пять стадий принятия смерти.

1. Отрицание. Человек не может поверить, что эта беда действительно с ним случилось. Но отрицание необходимо, оно помогает уменьшить чувство горя. Иначе оно способно раздавить даже самого сильного.

2. Гнев. Больной возмущен работой врачей, его раздражают здоровые люди. Гнев может распространяться на друзей, членов семьи… Найти виноватого, найти причину - это всегда отчасти помогает уменьшить боль.

3. Торг. Мы пытаемся заключить сделку с судьбой. Например: если я выздоровею, то остаток жизни буду помогать другим людям.

4. Депрессия. Потеря интереса к жизни это адекватная реакция на такие дурные вести. Мы пересматриваем свою жизнь, спрашиваем себя: стоит ли продолжать? Зачем?

5. Принятие. Это значит, что мы научились жить с этим грузом. Да, я попал в новую реальность, здесь нет ничего хорошего. Но я прожил интересную жизнь. Осталось последнее дело - уйти достойно. Это последний урок, который мы можем дать детям.

Далеко не всегда люди проходят через все пять стадий, кроме того, очередность может быть другой.

Правильный способ умереть

Обычно люди боятся физической боли, которая сопровождает смерть. Однако медицина научилась в ряде случаев эффективно облегчать телесные страдания. Сложнее осознавать, что ты утратил контроль за своей жизнью и находишься в полной зависимости от других.

В кино и литературе мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда герой говорит: «Доктор сказал, что мне осталось всего 6 месяцев!» В реальности это всего лишь миф, врач не состоянии предсказывать будущее. Единственное, что он может, это провести аналогию с пациентом со схожей историей болезни. Однако существует статистика, которая гласит: 40 процентов пациентов хосписов успевают покончить с земными делами за две недели и меньше пребывания в этом заведении.

Кстати, врачи, работающие в хосписах, описывают удивительный феномен: часть их пациентов ухитряется воспринимать период перед смертью, как еще один нормальный жизненный этап. Более того, они демонстрируют не увядание, а заметный невооруженным взглядом духовный рост. Такой эффект наблюдается среди людей, переживших посттравматический стресс: беженцев, заложников, вернувшихся с войны солдат, жертв сексуального насилия… Освободившись, благодаря близости смерти, от прежних жизненных обязательств люди со смертельными диагнозами пытались исправить свои отношения с миром. Просили прощения у тех, кого когда-то обидели, старались больше общаться с теми, кого любили. Вспоминали старых друзей, пробовали восстановить с ними связь. Писали или надиктовывали письма близким, объясняли свои взгляды и поступки. Доделывали дела, путешествовали если на то были силы… Иными словами с людьми происходит трансформация, которая делала их лучше. Конечно, это не значит, что каждый станет героем, но такая вероятность существует.

А напоследок я скажу….

Ученые обратили внимание, что существует определенная последовательность отключения систем организма умирающего человека. Сначала уходит чувство голода, потом человек перестает испытывать жажду. Затем отключаются речь и зрение. Слух и осязание работают до последнего. Поэтому если вам суждено видеть, как угасает ваш близкий человек, держите его за руку и говорите ему добрые слова - это последнее, что он будет чувствовать в этом мире.