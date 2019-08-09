Сделай мужа миллионером и живи спокойно

Недавно на глаза попалось интригующее объявление: «Хочешь никогда не работать? Сделай мужа миллионером!» Оба предложения звучали чертовски заманчиво, от работы я бы с удовольствием отдохнула, да и миллионер дома мне бы не помешал.

Рокфеллеры дома не свистят

Не раздумывая, я записалась на обучающий онлайн-курс и на всякий случай предупредила мужа: мол, готовься, милый, скоро мы твои миллионы тратить будем. Супруг закатил глаза, но через минуту мысль о несметных деньгах перевесила здравый смысл.

- Если дело выгорит, - разошелся он, - куплю себе золотые часы, как у Тимати.

И мечтательно присвистнул.

В это время в комнату вошла моя мама и справедливо заметила, что свистеть дома - плохая примета и ни один миллионер так наверняка не делает. На что муж добавил, что тогда он и мусор выносить не будет по той же причине. Словом, члены семьи были настроены решительно, дело было только за мной. Я должна была вдохновлять, мотивировать и всячески поощрять. А вдохновлять, скажу я вам, это не работать, тут нужен настоящий талант.

Вышивание как метод активации супруга

На курсе преподавала молодая девушка, чей муж, по легенде, уже стал миллионером и теперь она пыталась обучить полезной премудрости всех остальных неудачниц на земле. Перво-наперво нужно притвориться слабой, перестать контролировать мужа и начать вышивать. Мол, это активирует женскую энергию и всего мужа целиком, заставляя его искать способы заработать. В голове промелькнул резонный вопрос: почему же она сама не вышивает и прямо сейчас не развлекается на Мальдивах, а сидит перед видеокамерой? Но задать его я постеснялась.

Также наставница сообщила, что отныне нам запрещается говорить мужу разные обидные слова вроде «нищеброд проклятый, ты мне всю жизнь испортил!», потому что они ранят нежную мужскую душу и вызывают чувство опустошения.

И хотя эти фразы до сих пор отлично работали, а опустошение у мужей обычно случается в день зарплаты, когда настает время отдавать заначку, нам пришлось пообещать впредь держать язык за зубами и во всем слушаться гуру.

«Я бы пил пиво и не выходил из дома»

Еще одним шагом на пути к богатству должны были стать «забота, любовь и дружеская поддержка любых его начинаний», даже если он собрался разводить на даче пчел или фотографировать снежинки. Предлагалось спросить, чем бы он хотел заниматься, если бы не нужно было работать, и понять, какое хобби могло бы принести ему те самые огромные деньги. Чьи-то мужья ответили, что открыли бы рестораны и стали блогерами, мой же сказал: «Я бы пил пиво, смотрел телевизор и не выходил из дома». Ну не гад, а?

Но я не собиралась сдаваться. Решила постоянно хвалить супруга, подчеркивая даже самые незначительные его достижения. На лице моей мамы можно было увидеть всю гамму эмоций, когда я выдавала: «Как же замечательно ты покормил кота!», «До чего же здорово ты сложил носки в корзину для белья, вау!», «И ведь совсем не храпел сегодня ночью, ну молодец же!» Да что там мама, уже и муж посматривал на меня с опаской.

Не были богатыми, нечего и начинать

А в рукаве у меня было еще немало сюрпризов! Показать, как здорово быть богатым, истратив ползарплаты на поход в дорогой ресторан, расплакаться в его присутствии, жалуясь на отсутствие собольей шубы, и как мы заживем в домике на берегу океана. Я постепенно должна была приучать его не бояться денег. А все установки из прошлого вроде «деньги - это зло!», «не были богатыми, нечего и начинать» безжалостно вычеркивать из его лексикона.

Последней же каплей воспитания, по уверениям нашего учителя, должно было стать ультимативное заявление: «Милый, я решила больше не работать, ты ведь сможешь прокормить нас обоих?» В этот момент согласно теории в его мозгу должна была выработаться четкая установка: «Я в доме добытчик, я смогу купить жене шубу, и деньги любят меня».

Но что-то пошло не так. Возможно, я делала что-то не так или мне попался реально упрямый супруг, но получилось все с точностью до наоборот.

- Знаешь, милая, - сказал муж проникновенно, - не хочу я быть миллионером! Оставьте меня в моей бедности и спокойствии! Если все люди в мире превратятся в миллионеров, кто будет подметать улицы и делать детям прививки? И потом, если я стану миллионером, думаешь, я не найду себе любовницу-фотомодель?

Первые аргументы показались мне несколько надуманными, от них веяло обычным мужским безволием, пораженчеством. Последний довод заставил меня призадуматься. И правда, зачем мне миллионер, если на яхте он будет плавать не со мной?

Самый лучший совет дала, конечно, мама. Если хочешь иметь мужа-миллионера, сказала она, не надо выходить за учителя.

Продолжим пока радоваться жизни в привычном режиме.