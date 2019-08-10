Владимир Путин: У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего в сердце русского человека

Надежный советский мотоцикл «Урал» привез на байк-шоу под горой Госфорта президента страны и сразу двух губернаторов. Владимир Путин несколько лет назад уже приезжал в Крым в гости к байкерам за рулем трехколесного «Харлея». В этот раз он не только пересел на отечественный мотоцикл, но решил, что нечего кататься просто так, и посадил в коляску «Урала» главу Крыма Сергея Аксёнова, а на заднее кресло врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» было уже юбилейный — десятым по счету, с чем глава государства всех собравшихся и поздравил. Специально ради его выступления даже приглушили музыку, сотрясавшую окрестности Госфорты.

- Очень рад вас всех видеть, и очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую десять лет назад, - поднялся на сцену Путин, одетый по такому случаю в кожаную куртку. - Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей. Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России.

Глава «Ночных волков» Александр Залдостанов подарил президенту фильм о фестивале, но это были еще не все подарки. Тут же на сцене появилась меховая шапка с пушистым хвостом из числа тех, что входят в экипировку байкеров. И ее незамедлительно вручили президенту, правда примерять обновку Владимир Путин не стал. Сев на «Урал» с российским флагом, он уехал — у него в этот вечер было продолжение культурно-исторической программы в Севастополе.